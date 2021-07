Tras otra jornada sin resultados positivos, el gobernador Alberto Rodríguez Saa recibió a los padres de Guadalupe

Guadalupe fue vista por última vez el 14 de junio

En un miércoles donde cerca de 400 efectivos rastrillaron la localidad de Nogolí y una vez más el barrio donde desapareció hace ya 17 días Guadalupe Lucero, sus padres fueron recibidos por el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saa.

Ayer los agentes buscaron en el dique e inspeccionaron minuciosamente la zona, además de entrevistarse con vecinos del pueblo situado 50 kilómetros al norte de la capital puntana.

Además, los operativos también estuvieron centrados en la llamada “zona cero”, el barrio 544 viviendas al sur de San Luis, donde está situado el domicilio de su tía. Allí fue vista por última vez.

El inspector Lucas Chacón de la policía puntana, no descartó que en las próximas horas se realicen nuevos allanamientos, los cuales llegan a unos 160 desde que se inició la búsqueda con 350 zonas rastrilladas en distintos lugares de la provincia.

Y precisó que los operativos de hoy se retomarán a partir de las 9,30 sin dar detalles de los mismos, y que se están esperando las órdenes judiciales respectivas.

Entretanto, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá recibió ayer por la tarde a los padres de Guadalupe pasadas las 17.30 horas y sin anuncio previo.

El mandatario provincial recibió a Yamila Cialone y Eric Lucero, en su despacho de Terrazas de Portezuelo, y mantuvieron una reunión de media hora. Al finalizar, los padres de la niña manifestaron que no iban a realizar declaraciones sobre lo dialogado.

En una primera instancia, el encuentro se iba a concretar con el ministro de Seguridad puntano, Luciano Anastasi, pero luego el propio gobernador pidió reunirse con ellos.

Los operativos se multiplican (Ministerio de Seguridad de San Luis)

Por su parte, el Fiscal Federal de San Luis, Christian Rachid, afirmó a Télam que elevó su dictamen en la causa de la niña de 5 años desaparecida hace 17 días en la capital provincial, en el que “no consideró propicio un cambio de fuero a esta altura de la investigación”, porque entre la prueba recolectada “no prevalece ninguna” que amerite “la intervención federal”.

“Sin perjuicio de un dictamen del Juez Federal” en sentido contrario, Rachid aseguró que un cambio de fuero “entorpecerían la investigación en la cual no se han inferido” hasta ahora delitos en los que la Justicia Federal deba actuar y en la que “colaboran fuerzas federales”.

Con respecto a la declaración ante la justicia de San Luis de una víctima de trata de Salta quien está a disposición de las fuerzas federales en la provincia, el fiscal dijo que se valoró “su declaración en la que no se infiere en firme, el delito denunciado”.

Y sostuvo que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal está actuando junto a la estructura provincial, por lo que “no veo causal para que se produzca un cambio de fuero en la investigación”.

La denominada “zona cero” ya fue inspeccionada por los canes de rastreo de Bomberos de la Policía Federal de Buenos Aires y de San Juan, que desde hace unos días se encuentran en la provincia.

Por otra parte, familiares de Guadalupe prestaron este martes declaración nuevamente ante la fiscalía provincial y su papá Eric Lucero encabezó una marcha por el centro de la ciudad, en la que volvió a reclamar repuestas oficiales sobre su desaparición.

La Policía de San Luis realiza distintos rastrillajes para dar con el paradero de la menor (Ministerio de Seguridad de San Luis)

El caso

El 14 de junio cerca de las 17:30 Guadalupe se dirigió a la casa número 5 de la manzana “H” del barrio 544 Viviendas, al sur de la capital provincial, para celebrar junto a su familia el cumpleaños de su tía, que reside allí. Por la tarde, la pequeña y sus primos salieron a jugar a la calle.

“A las 19 terminaron de tomar la chocolatada y salieron a jugar. Eran todos sobrinos míos: tres varoncitos, Guadalupe, y la más chiquita, Emma, de tres años y en un momento salió Luana, otra de las tías de Guadalupe, para ponerles la campera a los chicos y hasta ahí, estaba todo bien.

La abuela de Guadalupe, Silvia, señaló luego que las pequeñas estaban jugando a “las escondidas” en la calle cuando la niña desapareció: “Guadalupe se esconde y Emma, con sus tres años, se pone a contar. Se enoja porque no la encuentra y entra a la casa y dice: ‘Guada no está’. Yo salgo afuera, grito su nombre y no me responde. Vuelvo a entrar y les digo a los demás ‘Guadalupe no está’ y ahí salimos todos a buscarla”.

Al ser consultada por sus familiares sobre lo sucedido, la pequeña Emma dijo que Guadalupe se había ido con una mujer de características físicas similares a las de otra de sus tías, que tiene 20 años y esta es la principal hipótesis sobre la que se basan los investigadores para realizar la búsqueda de la niña.

