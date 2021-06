Hoy indagarán a Leopoldo Luque, el principal imputado por la muerte de Diego Maradona

Leopoldo Luque (EFE)

El neurocirujano Leopoldo Luque, principal imputado en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, será indagado este lunes. El médico fue citado para el mediodía en la Fiscalía General de San Isidro.

Luque será el séptimo y último indagado en la causa. Según adelantaron fuentes de su defensa, negará haber sido el médico de cabecera del ex campeón del mundo, deslindará responsabilidades en la empresa de medicina prepaga y sostendrá que se trató de una muerte súbita imposible de prever.

Acompañado por sus abogados, Julio Rivas y Mara Digiuni, se presentará ante los fiscales y ratificará la declaración espontánea que presentó por escrito en diciembre, antes de contestar las preguntas que le formulen en la Fiscalía.

Luque, al igual todos los imputados, será indagado por “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel. Los fiscales podían haber solicitado su detención, pero solo avanzaron con la prohibición de salir de la Argentina. En tanto eligieron dicha figura penal luego de seis meses de investigación, en los que concluyeron que los médicos de Maradona no solo fueron deficientes, sino que se representaron la posibilidad de que el ex futbolista podía morirse y no hicieron nada para evitarlo.

“Luque, en su carácter de médico de cabecera, violando las reglas del buen arte de curar a las que en definitiva despreció porque tenía pleno conocimiento de la sintomatología presentada por el paciente en el último período, evitó asistir y/o al menos propiciar la debida atención médica a Diego Armando Maradona” , firmaron los fiscales que firmaron el expediente: Patricio Ferrari, Cosme Iribarren, y Laura Capra. En la citación a indagatoria señalaron que el neurocirujano “no garantizó su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos, ni convocó especialistas en materia cardiovascular, hepática y renal, conforme su cuadro requería, librando su destino a su suerte”.

En la imagen, el exfutbolista argentino Diego Maradona. (EFE/Demian Alday Estévez/Archivo)

Y que “en forma sistemática, ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con la insuficiencia cardíaca que le eran informados por personas ajenas al equipo médico y que personalmente tuvo la oportunidad de evaluar”.

También aseguran que Luque no confeccionó “una historia clínica de la víctima” ni asentó “los datos relevantes de diagnóstico, terapia y enfermedad del paciente”. ”Frente a las advertencias del estado de salud del paciente relativas a su hinchazón y a la posibilidad cierta de que se encontrara cursando un edema agudo de pulmón, se abstuvo de actuar” y despreció “los claros signos que anunciaban el riesgo de muerte” , remarcaron.

El médico ratificará el documento presentado en diciembre en el que comentó que Maradona lo llamaba cuando tenía “alguna dificultad médica” para que “le recomiende algún especialista”. En dicho informe Luque indicó que “la muerte ocurrió de forma inesperada, imprevista, en las horas de sueño, sin brindar ninguna posibilidad de tratamiento”.

Agustina Cosachov

El viernes pasado le tocó a Agustina Cosachov presentarse a declarar en la Fiscalía de San Isidro. La psiquiatra presentó un escrito de más de 100 páginas y respondió casi 60 preguntas en poco más de 4 horas. En su defensa dijo que su labor no tuvo nada que ver con la muerte de Diego y que ella nunca echó a los acompañantes terapéuticos ni al médico clínico. Además admitió que escribió una historia clínica sin haber visitado al astro.

“Todo indica a esta altura que la muerte de Maradona obedeció a una cuestión cardiaca que no dio avisos previos”, afirmó Cosachov en una declaración que choca con la evidencia del expediente donde constan decenas de mensajes en los que tanto ella como Luque fueron avisados de que “el 10″ estaba hinchado, un claro síntoma que puede anticipar un problema cardiaco.

La de Cosachov fue la sexta declaración indagatoria que se adjuntó al expediente. En los días anteriores ya dieron su versión de los hechos tres enfermeros, una médica por parte de la prepaga y el psicólogo. Ahora solo resta que lo haga Leopoldo Luque.

