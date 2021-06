Condenaron a prisión perpetua a un hombre por el femicidio de su ex esposa en un hotel alojamiento de Lomas de Zamora

Alfredo Agustín Noriega, de 56 años, fue condenado a perpetua por el femicidio de su ex esposa

La noche del domingo 16 de diciembre de 2018, entre las 23 y la una de la mañana del día siguiente, Delfina Encarnación Quispe Pumahuacre, de 51 años, fue asfixiada y asesinada a golpes en una habitación del hotel alojamiento “Acapulco” de la localidad de Villa Centenario, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Este lunes al mediodía, dos años y medio después del crimen, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 2 de Lomas de Zamora condenó al albañil Alfredo Agustín Noriega, su ex esposo, a prisión perpetua por el femicidio.

La víctima, de nacionalidad peruana, se había separado de Noriega, de 56 años, en marzo de 2018 y presentó una denuncia en su contra por los delitos de lesiones y amenazas, a través de la cual le fue concedida una restricción perimetral que al cabo de algunos meses venció y no fue renovada.

Delfina Encarnación Quispe Pumahuacre tenia 51 años y fue asfixiada y asesinada a golpes en diciembre de 2018

“Pedimos la exclusión del hogar, él no podía acercarse hasta dos cuadras y se acercó a una por eso en junio mi mamá le rogó al Juzgado de Familia Nº6 para que le extiendan la perimetral pero en septiembre ya no se le quisieron dar más porque dijeron que no era necesario”, contó Yamila, una de las hijas de la pareja, en diálogo con la agencia Télam.

La noche del domingo 16, la mujer, que trabajaba como empleada doméstica en casas particulares, había accedido a un encuentro con Noriega en el albergue transitorio ubicado en la calle Cosquín 788, en lo que, se suponía, era un intento de reconciliación.

Cerca de la 1.40 del lunes, Noriega abandonó el cuarto y se retiró del hotel en el Peugeot 505 con el que había llegado. Al verlo irse, las empleadas se dirigieron a la habitación 113, donde estuvo la pareja las últimas dos horas, y encontraron a Delfina Encarnación, tendida boca arriba sin vida y con signos de violencia en el rostro y golpes en otras partes del cuerpo.

La pareja habia acordado un encuentro en el hotel Acapulco de Villa Centenario

Ante esta situación, los responsables del hotel llamaron a la Policía, que se dirigió hasta el lugar junto a un médico del SAME que constató el fallecimiento de la mujer. La autopsia que se llevó a cabo en la morgue judicial, confirmó luego que Encarnación también había sido asfixiada.

Esa misma noche, mientras la policía lo buscaba, Noriega llamó a su hermana y le dijo que la mujer había sufrido un supuesto accidente dentro del hotel y que él la había dejado en la habitación.

Horas más tarde, efectivos de la comisaría 7ma. de Lomas de Zamora lo encontraron mientras merodeaba el domicilio de esa misma hermana en la calle Julio Verne, entre Emerson y Ameghino, también en Lomas de Zamora, y secuestraron su auto. Noriega está detenido desde entonces en la Unidad Carcelaria 40 de Lomas de Zamora, a dos cuadras de la casa familiar y su hija solicitó que sea trasladado porque no se sienten seguros.

Después de la separación, la mujer lo había denunciado por lesiones y amenazas

En su alegato ante el tribunal la fiscal de juicio, Marcela Dimundo, pidió que el hombre fuera condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. La fiscal tuvo en cuenta en primer lugar los testimonios de seis testigos, entre ellos el de Yamila y sus hermanos, que evidenciaron la violencia de género que padeció su madre luego de que se terminara la pareja.

“Cuando estaban separados amenazó a mi mamá diciendo que le iba a dar donde más le dolía, que iba a matar a mi hermano”, declaró la hija de la víctima durante el juicio.

La defensa de Noriega, en tanto, solicitó que el hombre fuera absuelto con el argumento de que las pruebas reunidas en el debate no confirmaron su presencia en la escena del crimen. En sus “últimas palabras” ante el tribunal, el imputado se limitó a afirmar que era “inocente”.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o comunicarte por WhatsApp al +5491127716463 las 24 horas.

