Detuvieron a las “narcomadres”: utilizaban a sus hijos para vender droga

El operativo que terminó con las "narcomadres"

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la provincia de Santa Fe detuvo a seis personas en la ciudad de Rosario acusadas de integrar una banda narco que utilizaba a menores de edad para vender drogas y esconderla en pañales, informaron fuentes policiales.

El operativo, denominado “narcomadres”, fue realizado bajo las órdenes del Juzgado Federal Nº3 de esa ciudad, a cargo del juez Carlos Vera Barros. Por su parte, la investigación que desembocó en el procedimiento de hoy estuvo a cargo de la Fiscalía Federal Nº 3, que conduce la fiscal Adriana Saccone.

Parte de lo secuestrado

En los allanamientos realizados esta tarde en la zona oeste de Rosario se secuestraron más de 500 envoltorios de marihuana “listos para su comercialización”, detallaron las fuentes.

Según informó la AIC, la mayor parte de los estupefacientes estaban ocultos en bolsas de pañales. La banda era liderada por una mujer, cuya identidad no se dio a conocer, y según los investigadores utilizaban a menores edad como pantalla, para disimular la actividad ilícita.

“La modalidad delictiva de esta banda es que utilizaba a los hijos menores de edad para la venta y los traslados del estupefaciente, en ocasiones disimulando la actividad con los hijos menores en brazos”, detalló una fuente de la investigación.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidas seis personas, cuatro mujeres y dos varones, todos mayores de edad. Además, se secuestró una balanza de precisión, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

La AIC en el allanamiento que desbarató a la banda narco

En Rosario, el submundo del narcotráfico azota a sus ciudadanos. Pocos días atrás, una mujer fue baleada por dos delincuentes cuando pretendía subirse a su vehículo en el barrio Belgrano de Rosario. En un comienzo todo parecía indicar que se trataba de un intento de robo. Sin embargo, tras acceder a la grabación de una cámara de seguridad ubicada en el lugar del hecho y notar que los jóvenes dispararon e inmediatamente se fueron, comenzaron a considerar que todo se habría tratado de un error.

El ataque ocurrió en la calle Pérez Bulnes al 5900. A metros del hogar de la víctima, llamada Sabrina, de 38 años, dos jóvenes con gorra y el rostro cubierto la obligaron a bajar de su Chevrolet Meriva a punta de pistola. La acorralaron hasta que ella volvió a subir a la vereda y, a un metro de distancia, uno de ellos sacó un arma y le apuntó. Tal como se puede ver en las imágenes, la mujer levantó sus manos y realizó un claro gesto para pedirle que no disparara.

Pero el joven no tuvo piedad y efectuó varios disparos: uno de ellos hirió a la mujer en una mano. Rápidamente, los delincuentes subieron a un Chevrolet Corsa que estaba estacionado a pocos metros, donde los esperaba un tercer cómplice.

Un vecino de la cuadra, que había mantenido una conversación con la víctima minutos antes de que le dispararan, habló con el canal El Tres de Rosario y aseguró que “esto no fue un robo, fue otra cosa”. En ese sentido, dio detalles de lo sucedido: “Llegué de trabajar, hice mandados y me vine a lavar el auto. Esta chica sale y me da lugar para lavar mejor el auto. Se va a buscar a su hija al colegio, y cuando vuelve la mete en su casa y yo le aviso por el portero que ya terminé. Me avisa que está ocupada y que en 20 minutos lo guarda”.

Y continuó con su relato: “En ese momento que guardo el auto y me quedo en mi casa siento que ella sale y a los dos minutos se escuchó el ruido de balas y todo lo que se ve en las imágenes. Se escucharon alrededor de seis o siete tiros”.

