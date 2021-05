Trágica odisea de un paciente con COVID-19: murió esperando un traslado y ahora investigan la falta de asistencia

El paciente murió arriba de una ambulancia en la puerta del Hospital Piñero

En el marco de un caso caratulado provisoriamente como abandono de persona, que investiga la Fiscalía 31 a cargo de Carlos Rolero Santurián, el Cuerpo de investigaciones Judiciales realizó este viernes un allanamiento en las oficinas de la empresa de ambulancias Vital para investigar la cadena de hechos sucedidos alrededor de la muerte de un hombre que con COVID que perdió la vida en una ambulancia por falta de atención médica .

Según el relato del médico de la ambulancia de Vital en la que el paciente estaba siendo trasladado, las clínicas Dupuytren y San Isidro y el Hospital Piñero le negaron atención por falta de disponibilidad de camas de terapia intensiva.

Según el médico a cargo de la ambulancia, al llegar al domicilio del paciente -cuya identidad no trascendió- y notar su cuadro, pidió a la empresa Vital la derivación urgente para el hombre, que presentaba dificultades respiratorias. Luego de esperar un poco más de media hora, lo comunicaron con el jefe de guardia del Dupuytren, quien le dijo que no podía recibirlo por falta de disponibilidad. Al volver a pedir derivación urgente a Vital, y tras una espera de 20 minutos, volvió a tener la misma respuesta por parte del médico a cargo de la guardia de la clínica San Isidro. No había lugar tampoco allí.

En ese momento se agotó el tubo de oxígeno portátil, por lo que el médico trasladó al paciente a la ambulancia para suministrarle el oxígeno central del vehículo e insistió nuevamente con la derivación. Pero ante la falta de respuesta y el empeoramiento del cuadro clínico del paciente, decidió pedir autorización a Vital para el traslado al hospital público más cercano. Así, le autorizaron a ir al Hospital Piñero a pedir un soporte de oxígeno, mientras la empresa conseguía la derivación.

En el Hospital Central de San Isidro tampoco recibieron al paciente por falta de lugar y de oxígeno (Municipalidad de San Isidro)

La ambulancia llegó al hospital Piñero alrededor de las 2 de la madrugada. El médico fue a la guardia a plantear el caso del paciente, dado que al ser COVID positivo se debe contar con autorización para el ingreso del paciente y el personal de salud debe estar provisto del equipo de bioseguridad.

El médico de la ambulancia manifestó a los investigadores del caso que habló con la médica a cargo de la guardia en ese momento, quien le respondió que no tenía disponibilidad de oxígeno portátil, porque lo tenían ocupado con un paciente en el servicio de tomografía, y que tampoco contaban con el aparato de terapia intensiva.

Entonces, cuando ya eran aproximadamente las 2.10, relató que fue a la ambulancia para pedir una nueva autorización para el traslado al Hospital Santojanni, que era el más cercano. En ese momento el profesional de la salud observó que el paciente había dejado de respirar y que presentaba un paro cardiorespiratorio.

El hombre dijo que ante esto, bajó al paciente de la ambulancia, lo ingresó al pasillo de la guardia mientras gritaba “paciente en paro cardiorespitatorio”, ante lo cual se acercó un médico con quien intentaron las maniobras de reanimación RCP durante 20 minutos. Pero no hubo respuesta del paciente y la muerte se constató a las 2.30.

El médico indicó que nunca salió la derivación por parte de Galeno ART, y aclaró que la ambulancia no se quedó sin oxígeno, sino que estaba baja y la idea era pedir un soporte de oxígeno en el hospital hasta que llegara la derivación. Pero la derivación nunca llegó.

