Caso Maradona: Leopoldo Luque pidió anular la junta médica y apuntó contra Mario Baudry y los peritos por “incompatibilidad”

Los letrados que representan a Luque apuntaron a una relación laboral previa entre Baudry y los peritos

“Nulo, arbitrario y tendencioso”. Con esos adjetivos calificaron los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque al contundente documento elaborado por la junta médica que analizó los pormenores de la muerte de Diego Armando Maradona y que determinó que el Diez fue “echado a su suerte”. En un escrito presentado hoy en la fiscalía los letrados que representan al médico solicitaron que la junta se anule y que se realice una nueva en la Academia de Medicina o en la Corte Suprema de la Nación. Los principales apuntados son algunos de los peritos que trabajaron y Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado querellante en la casa.

En un extensa presentación a la que pudo acceder Infobae, los abogados de Luque hacen mención, primero, a que hay 3 peritos oficiales que no podrían haber participado de la junta médica porque declararon como testigos con anterioridad en el expediente, por haber participado en la autopsia o por haber estado presente en algunos de los procedimientos que se realizaron en la Clínica Olivos . En el documento explican que eso está prohibido por la ley y lo utilizan como argumento para pedir la anulación de la Junta Médica.

Otra de las explicaciones que brindan los letrados de Luque para la impugnación tiene que ver directamente con Mario Baudry, pareja actual de Verónica Ojeda y abogado querellante en representación del hijo menor de Maradona. Apuntan a una posible incompatibilidad entre la presencia de algunos peritos que trabajan actualmente para la Policía Bonaerense y Mario Baudry que se desempeñó hasta el año pasado como jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

“La mayoría de los peritos médicos son funcionarios policiales. Tampoco puede escapar que hasta el mes de julio de 2020, el Dr. Baudry fue el jefe de gabinete de Sergio Berni, actual Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sentado ello, es evidente que la composición de la junta médica casi íntegramente por médicos dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, vulnera la garantía constitucional de defensa en juicio de nuestro defendido”, explica la presentación realizada hoy.

También hablan de que las conclusiones son prácticamente una copia de lo que suele decir Baudry en los medios de comunicación cuando lo entrevistan al respecto: “Bastaría con señalar que todo lo que el Dr. Mario Baudry dijo ante los medios de prensa, fue captado casi textualmente en el informe pericial de la junta. Un audio citado por la junta donde nuestro defendido dice ‘el gordo se muere en cualquier momento’, repetida en todos los medios como caballito de batalla, lo usan para fundamentar que fue una decisión deliberada y conociendo los riesgos, sin poner en contexto el mismo (al igual que lo hace Baudry en los medios), ya que el mismo se corresponde al día del fallecimiento de Diego Armando Maradona”.

Este medio se comunicó con Baudry, quien rechazó las acusaciones: “Me atacan a mí porque no pueden atacar la pericia. No hacen ninguna observación científica. Yo no conozco a los médicos. La pericia la firmaron todos incluso muchos peritos de parte”.

En las conclusiones presentadas el lunes pasado en la fiscalía de San Isidro, los once peritos oficiales fueron contundentes al afirmar que la internación domiciliaria de Maradona fue sumamente deficiente y que la atención de los médicos tratantes, entre ellos Luque, la psiquiatra Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, fue “ineficiente, inadecuada y temeraria”.

"Me atacan a mí porque no pueden atacar la pericia", le dijo Baudry a Infobae

En el resto del escrito, que ya fue presentado ante el juez Orlando Díaz, los representantes legales de Luque se encargan de marcar uno por uno los supuestos errores en las 24 respuestas de la junta médica mezclando aspectos legales y médicos.

Dentro del análisis que realizan de cada ítem, quizás lo más curioso tiene que ver justamente con el punto en el que se habla de la internación domiciliaria. A pesar de que numerosos especialistas de diferentes áreas expresaron en distintos momentos de la investigación que se trató de una internación ineficiente y que la casa de Tigre no contaba con los elementos y medidas básicas para tener a un paciente, la defensa de Luque insiste en defenderla: “La apreciación que hacen para concluir que no se trató de una real internación domiciliaria es nula. No hay análisis ni fundamento. Simplemente concluyen que no se trató de tal. Aun contra toda la prueba aportada en el expediente afirman que no se trató de una internación domiciliaria”.

Diversas fuentes judiciales consultadas para esta nota no creen que el pedido de Luque pueda prosperar en el juzgado. Sin embargo, se espera que el juez responda en los próximos días. Mientras tanto la causa sigue avanzando y los fiscales encabezados por John Broyad siguen analizando y midiendo en cada centímetro el próximo paso que van a dar, que seguramente incluirá un cambio de caratula a homicidio con dolo eventual y el llamado a indagatoria de los acusados. Nadie descarta que el actual número de 7 imputados pueda ampliarse.

