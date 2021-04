Jujuy: interceptaron cuatro camiones provenientes de Paraguay que circulaban con pruebas de PCR falsas

Cuatro camiones de Paraguay fueron interceptados en Jujuy luego de que se detectara que sus conductores circulaban desde Chile con resultados de testeos PCR falsos

Cuatro camiones de carga oriundos de Paraguay fueron interceptados este sábado en Jujuy luego de que se detectara, y se comunicara, desde Chile que sus conductores circulaban desde el país vecino con resultados de testeos PCR falsos.

Según informó el Ministerio de Seguridad jujeño, en total son ocho los camioneros involucrados en el hecho, los cuales fueron localizados y detenidos en dos puestos de control permanente. Se logró corroborar que los documentos apócrifos con los que se trasladaban fueron obtenidos en Chile.

Uno de los vehículos fue interceptado por personal de Seguridad Vial a la altura de la localidad de Volcán, mientras que los otros tres fueron detenidos en la ruta 66, todo durante la jornada del último sábado luego de que autoridades chilenas detectaran y dieran aviso.

Los ocho conductores y tripulantes, que se movilizaban en cuatro camiones, son todos de nacionalidad paraguaya, y fueron imputados por la Justicia Federal por el delito de uso de documentos falsos e infracción del artículo 205 del Código Penal.

Además, se informó que les impusieron las respectivas multas por intermedio del Consulado de Paraguay y que, tras el operativo, se los instó a abandonar el país en 24 horas.

Los ocho conductores y tripulantes, que se movilizaban en cuatro camiones, son todos de nacionalidad paraguaya fueron imputados por la Justicia Federal por el delito de uso de documentos falsos e infracción al artículo 205 del Código Penal

La falsificación de este tipo de pruebas viene en aumento, tanto en transporte terrestre como aéreo. Días atrás el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, había anticipado un nuevo control sanitario en el Aeropuerto de Ezeiza para testear a quienes provengan de países considerados “de riesgo” a pesar de que exhiban un PCR con resultado negativo.

“Ya no se puede creer en los PCR que vienen de afuera. Esto pasa en Europa también. Se venden los PCR para viajar. Se están falsificando los PCR, lo cual es gravísimo y pone en riesgo no solo a la persona sino al conjunto de gente que viajó en el avión porque ya no es una persona sino 30 o 40 personas y los aerosoles son mucho mayores”, había admitido el funcionario provincial.

Por otra parte, y ya en referencia estrictamente al transporte terrestre de carga, el Sindicato de Camioneros liberó dos días atrás el paso fronterizo de Paso de los Libres, Corrientes, y así se normalizó el transporte comercial entre la Argentina y Brasil luego de una semana en el que estuvo bloqueado en protesta contra los choferes de camiones brasileños por su “negativa a testearse” al ingresar a nuestro país y por “las agresiones y hostilidades contra sus pares argentinos”.

“Se logró que se unifiquen criterios con Brasil, Paraguay y Chile para exigir los PCR a los choferes en Paso de los Libres”, anunció el gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano, que destacó que fue acordado que los testeos a los camioneros que llegan del exterior estarán a cargo de efectivos de Gendarmería para “asegurar la veracidad” de los análisis.

El acuerdo sobre los protocolos sanitarios fue avalado por siete países (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y Bolivia) y permitirá que a partir del 30 de abril, cuando venza la resolución que exigía que los camioneros extranjeros debían presentar el certificado del PCR negativo realizado en un plazo no mayor a las 72 horas, el análisis tendrá una validez de siete días desde su emisión.

Sin embargo, en Jujuy los camiones interceptados demostraron que las normativas aún están lejos de cumplirse.

SEGUIR LEYENDO: