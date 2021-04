El desesperado pedido de la madre del joven que atropelló y mató a dos motochorros en Rosario: “No se merece estar preso”

Miriam, la madre del joven detenido por atropellar y matar a dos motochorros, durante la marcha realizada el domingo pasado para pedir por la liberación de su hijo (Sebastián Granata - Télam)

Por pedido del fiscal del caso, el juez Román Lanzón resolvió el domingo pasado que Diego C. deberá permanecer detenido en prisión preventiva durante 60 días. El joven de 25 años está acusado de homicidio simple por perseguir, atropellar y matar a dos motochorros que le habían robado una mochila con dinero en la puerta de su casa en el barrio Fisherton de Rosario.

Tras conocerse la resolución del juez, cientos de personas marcharon para pedir por la libertad de Diego. Entre los manifestantes se encontraban amigos, vecinos y familiares del joven. También estaba su madre, Miriam, quien por la angustia prefirió no brindar declaraciones ante los medios en ese momento.

De todas formas, este domingo dio una entrevista al medio local Radio 2, en la que aseguró que los delincuentes quisieron dispararle a su hijo en la cabeza pero que no salió la bala, y que el joven estaba “en shock” cuando los atropelló.

“Mi hijo no se merece estar preso -dijo Miriam- porque él no buscó esto. Él es un chico sano, trabajador, es un sol mi hijo mayor, siempre trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Somos una familia que siempre trabajamos y vivimos al día como todo el mundo en la Argentina. Es un chico joven que tiene una vida por delante. Esos chicos que lamentablemente se murieron en algún momento les iba a pasar porque no hacen las cosas bien. Ellos no tenían por qué salir a robar ”.

El desesperado pedido de la madre del joven que mató con su camioneta a dos motochorros (Audio: A diario - Radio 2)

Entre lágrimas, dolida por no poder ver a su hijo, continuó: “Todo el mundo sabe que Diego es lo mejor y no tiene por qué estar preso. Con la Justicia no sé qué pasa… Cuando roban los chicos entran y salen de la comisaría, y los chicos buenos, como mi hijo y tantos otros, por qué tienen que estar presos. No se justifica por qué no lo dejaron que se quede en casa. Él en ningún momento se quiso escapar. Al contrario, no quiso lastimar a nadie ”.

Respecto a los hechos sucedidos el viernes pasado, Miriam aseguró que “si a esos chicos no se les trababa el arma y salía el tiro, yo estoy llorando a mi hijo”. Contó que ella no pudo comunicarse con Diego, pero él sí habló con el padre, a quien le contó que los delincuentes “tiraron al aire y después le apuntaron a la cabeza pero no les salió el tiro” .

Cientos de personas se movilizaron el domingo pasado en Rosario para reclamar por la liberación de Diego (Sebastián Granata)

“(Diego) Dijo que estaba en shock. Yo igual no pude hablar con él pero estuvo presente su papá. Él sigue incomunicado, en ningún momento pude hablar con mi hijo… Él estaba en shock, creo que no midió las consecuencias. En ningún momento quiso lastimar a nadie, estoy segura como mamá. Es un chico tranquilo, sano, estaba haciendo sus cosas como siempre”, manifestó Miriam.

En cuanto a la causa, contó que habrá que esperar los resultados de la pericia psicológica que le realizaron hoy a su hijo para saber si habrá novedades.

Y agregó: “Lo pude ver hoy desde lejos, esposado como un delincuente. Y no es ningún delincuente. Al contrario, es la víctima de todo esto ”.

La causa

El video del momento en el que el joven atropella y mata a los delincuentes

El Ministerio Público de Acusación de Santa Fe sacó a la luz el video donde se puede percibir el momento en el que Diego persigue y atropella a Luciano Escudero, de 29 años, y a Diego Nicolás Quiroga García, de 25, quienes murieron después de haber sido arrollados por la camioneta. La grabación fue tomada desde la cámara de seguridad de un domicilio ubicado en la calle Juan Zuviría, tras el cruce con Navarro, en el barrio Fisherton.

Como consecuencia del hecho, Diego García quedó debajo de las ruedas de la camioneta y murió en el acto. Mientras tanto, Escudero falleció horas después en un hospital de la zona, donde se encontraba internado bajo custodia policial.

El fiscal Patricio Saldutti fue quien exhibió el video durante una audiencia y el juez Lanzón decidió dictar la prisión preventiva por 60 días para Diego C.

Después de enterarse de la medida, el domingo desde las 13 vecinos del barrio se movilizaron en auto y a pie, desde Wilde y Córdoba hasta Avenida Circunvalación, donde cortaron el tránsito de ambas manos para hacer oír su reclamo: la liberación del joven.

