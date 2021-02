Causa por la muerte de Maradona: declaran la cocinera Monona y la psicopedagoga de Dieguito Fernando

"Monona" al ingresar esta mañana a la fiscalía general (Franco Fafasuli)

Hoy por la mañana, dos testimonios podrán sumarse al expediente que investiga el posible homicidio culposo por negligencia u omisión de Diego Maradona a manos de los especialistas y cuidadores que debían tratarlo. Los particulares damnificados del caso citaron a dos figuras que podrían ser centrales en el relato de la intimidad de los últimos días del ídolo: su cocinera, “Monona” Rodríguez, presente en la mañana en donde Maradona falleció el 25 de noviembre en el country San Andrés y Griselda Vanesa Morel, psicopedagoga de su último hijo, Dieguito Fernando.

“Monona”, Romina su nombre real, llegó a la fiscalía general a mediados de esta mañana tras volver a ser citada en la causa. Había sido una de las primeras en declarar, poco antes de la enfermera Dahiana Madrid, hoy imputada en el expediente junto a su compañero Ricardo Almirón, el psicólogo Carlos Díaz, además de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov. En su declaración original, la cocinera vinculada directamente al entorno de Matías Morla no había dicho “nada alarmante”, aseguran fuentes en la causa.

Sin embargo, en su entrevista reciente con un medio televisivo, “Monona” apuntó sobre el día de la muerte:

“Estaba la enfermera y el de seguridad haciéndole RCP; es mentira que la psiquiatra se lo hacía porque no sabía cómo se hacía. Y después me decían a mí que le hiciera respiración. ´Yo no’, dije. A mí me daba impresión, no podía. Me decían: ‘Dale, Monona, hacelo, cuando yo te digo, 1.2.3′. Era una locura, ese conteo quedó en mi cabeza por días” , continuó.

Por lo pronto, los fiscales no tienen sospecha alguna sobre ella: accedieron a citarla otra vez tras el pedido de las partes, no se habla en el expediente de un falso testimonio. Aseguró al entrar a la fiscalía que ampliaría su testimonio, sin hacer más declaraciones.

Griselda Morel, mientras tanto, tiene otro rol.

Griselda Morel, psicopedagoga de Dieguito Fernando (Franco Fafasuli)

Según fuentes cercanas al caso, Morel atiende a Dieguito Fernando desde sus tres años y siempre acompañó al chico a las visitas que le hacía a su padre , lo que la convierte en una testigo privilegiada de lo que ocurría en la casa de Brandsen y la del country San Andrés.

Aseguran que “conoce a todos y que está dispuesta a contar todo lo que vio en ese tiempo”.

La presencia de la marihuana en el menú tóxico genera una indignación obvia en su entorno, que encuentra en un porro un nuevo frente de pelea interna y de especulación con la causa por el presunto homicidio culposo como ring. Sin embargo, para los fiscales, es un detalle. Interesante, pero un detalle. “La marihuana es en agosto. No aparece en los peritajes, surge de conversaciones. Lo que interesa, puntualmente, es noviembre”, asegura una fuente clave en el caso a Infobae.

Morel junto a Maradona y Dieguito Fernando.

Si fumar hierba durante algunos meses fue parte de la ecuación que llevó a Maradona a su muerte, entonces, consideran los fiscales será la junta médica encabezada por expertos de diversas índoles de la Asesoría Pericial de la Procuración, junto a aquellos propuestos por los particulares damnificados del caso, quien lo determine. “Por ahora no tiene ninguna incidencia”, continúa la fuente.

Hoy, mientras tanto, son nvestigados en una nueva hipótesis de trabajo quienes hayan estado al cuidado más inmediato de Maradona en la casa del country San Andrés, sean personal médico o no, quienes hayan tenido la responsabilidad de controlarlo y auxiliarlo, con el ídolo confinado a una habitación en una internación domiciliaria sin un llamador de cama, un tanque de oxígeno o un desfibrilador.

Carlos Cotaro, médico que atendió a Maradona en el pasado, también fue citado a declarar.

