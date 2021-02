Tensión en Puerto Madero: un hombre de 72 años se atrincheró durante horas en su departamento y amenazó con suicidarse

Un hombre de 72 años se atrincheró durante horas en su departamento y amenazó con suicidarse (Policía de la Ciudad)

Un hombre armado de 72 años generó varias horas de tensión durante la noche del sábado, cuando se atrincheró en su departamento ubicado en una de las torres de lujo de Puerto Madero y amenazó con suicidarse.

Todo comenzó cuando los vecinos del mismo edificio, situado sobre la calle Azucena Villaflor al 500, entre Aimé Painé y Calabria, escucharon ruidos extraños en una de las viviendas del piso 16 y, al darse cuenta de lo que estaba pasando, llamaron al 911 para alertar a las autoridades.

Fue así como tomó conocimiento del hecho la Policía de la Ciudad y rápidamente se montó un importante operativo en el lugar que incluyó la presencia de varios patrulleros y unos 25 agentes de la División de Operaciones Especiales (DOEM) de esta fuerza. Al poco tiempo se sumaron también tres móviles y 60 efectivos de la Prefectura Naval , ya que esta zona del barrio porteño de Buenos Aires es parte de su jurisdicción.

Decenas de policías participaron del operativo (Policía de la Ciudad)

Al arribar a la torre, los oficiales constataron que dentro de uno de los departamentos se encontraba un hombre de 72 años con intenciones de quitarse la vida y con un arma de fuego en su poder. La causa por tentativa de suicidio quedó en manos de la Fiscalía Correccional N° 34, a cargo de la doctora Bruniard, que dispuso el despliegue de los uniformados.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la fiscal ordenó cortar las calles en los alrededores del edificio para asegurar el perímetro y evitar el amontonamiento de personas que, atónitas, se acercaban a preguntar qué estaba pasando. Además, se pidió el arribo de una ambulancia del SAME por cualquier eventualidad.

Varias personas que estaban por la zona subieron a las redes sociales videos del operativo que se estaba llevando adelante

También arribaron al lugar una médica psiquiátrica del mismo organismo público de salud que, junto al negociador experto de la Policía de la Ciudad, comenzaron a hablar con el hombre para intentar disuadirlo.

Sin embargo, en un principio el sujeto se mostró nervioso e incluso amenazó con disparar contra cualquiera que quisiera entrar en su domicilio. A pesar de que en un principio algunas versiones indicaban que en el inmueble también se encontraba la pareja de esta persona, luego se confirmó que se encontraba solo en el departamento.

Luego de varias horas de tensión y suspenso, los efectivos de la División de Operaciones Especiales pudieron subir hasta el piso 16 e ingresar por la fuerza a la vivienda en la que se encontraba el hombre, que fue reducido a la brevedad.

Luego de varias horas de negociación, la Policía pudo ingresar al departamento

Si bien no trascendió la identidad de este adulto de 72 años, de acuerdo con lo que precisaron fuentes cercanas a la investigación, tras ser atendido por la ambulancia del SAME fue derivado a un hospital cercano, aunque no tendría lesiones. Por otra parte, todos los agentes que participaron del operativo también resultaron ilesos.

En septiembre del año pasado se produjo un hecho similar en el barrio porteño de Monserrat, cuando un ex militar ucraniano se atrincheró durante más de dos horas dentro de su vivienda tras haber sido denunciado por violencia de género. En este caso, el extranjero incluso llegó a dispararles a los efectivos que acudieron al domicilio.

* Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

Seguí leyendo:

Conmoción en el fútbol argentino: encontraron muerto a Santiago Morro García, figura de Godoy Cruz

Los Hornos: un hombre acusado de abusar de su hijastra se atrincheró con ella y se entregó 8 horas después