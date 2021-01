Video: tres motochorros le robaron la mochila a un hombre que estaba yendo a trabajar

El momento del robo

Tres motochorros le robaron la mochila a un hombre cuando se dirigía hacia su trabajo. El hecho, que ocurrió en la localidad bonaerense de Merlo, quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra. Aún no hay detenidos.

El robo ocurrió está madrugada, cuando Ariel, empleado gastronómico, caminaba hacia la parada del colectivo que lo lleva a su trabajo. En ese momento, tres motochorros a bordo de dos rodados lo interceptaron. La víctima, sin dudar, les entregó su mochila y sus pertenencias.

Luego, los ladrones escaparon a toda velocidad arriba de las motos. “No me dejaron nada, yo vi justo el colectivo del otro lado y me di vuelta. Ahí es cuando aparecieron las motos”, le dijo Ariel al canal de noticias TN.

Y siguió: ”Fue a las 5.10 de la mañana, soy empleado gastronómico e iba camino a mi trabajo. Ya estoy acostumbrado, es un lugar oscuro: me ha pasado de esperar el colectivo 40 minutos y no ver pasar a ningún patrullero. Estás a la buena de Dios”.

captura del momento del robo

“Es la primera vez que me roban igual, pero yo ya sabia que si me pasaba les iba a entregar todo sin forcejear. Imaginate si me pongo a pelear y me pegan un tiro”, relató el hombre.

Luego, agregó: “Se ve bien cuando pasa el robo. Ni bien baja uno de la moto, yo me saqué la mochila y se la entregué. El de campera blanca tenía un revolver. No llegué verle las caras. Estaban encapuchados, con barbijos. Me preguntaron si tenía algo más y les dije que no, solo la llave y los cigarrillos. Es cierto que la zona es insegura, totalmente. De día, de noche. Acá te puede robar a cualquier hora”.

Así lo abordaron a Ariel

Pocos días atrás se registró un brutal robo concretado por motochorros, pero en La Plata, donde un ladrón en moto arrastró a una mujer por la calle para robarle el bolso. Por el hecho, la víctima tuvo que ser internada en un hospital de la zona. El violento episodio quedó filmado por las cámaras de seguridad de la cuadra.

Ocurrió en la calle 147 entre 61 y 62 el jueves pasado, pero se conoció en las últimas horas. Según se observa en las cámaras de seguridad, la mujer caminaba sobre la vereda cuando un motochorro, que aparece desde atrás a toda velocidad, le manotea el bolso y la arrastra por el pavimento, para luego escapar a toda velocidad.

Tras el ataque, la mujer quedó tendida en el piso hasta que llegó un automovilista que la auxilió y después alertó al 911. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital de la zona, donde fue internada por el golpe. Por el momento, no se concretó ninguna detención por el robo. Los investigadores analizan las filmaciones para intentar identificar al ladrón.

