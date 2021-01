En Mar del Plata, una joven denunció que fue atacada en un colectivo por usar un tapabocas verde a favor del aborto legal

Una mujer fue atacada en un colectivo en la ciudad de Mar del Plata por usar un barbijo verde con la inscripción del aborto legal (Matias Chiofalo - Europa Press)

Una joven que viajaba en un colectivo y llevaba puesto un tapabocas verde con la inscripción “aborto legal” denunció que fue insultada y golpeada por al menos cuatro pasajeros. Se trata de una docente, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Mar del Plata, que viajaba el lunes, cerca de las 21, en la línea 571.

Según consta en la denuncia policial, la víctima relató: “Me han gritado ´mata bebés´, ´hay que matarte feminista´, ´hay que meterte un palo..´ mientras me golpeaban”. Durante el violento hecho, que ocurrió a la altura del centro marplatense, la atacaron con golpes de puño, rasguños y patadas.

Sostuvo que “todo comenzó cuando una mujer me dijo que debía sacarme el barbijo, a lo que le conteste: tengo todo el derecho de dejármelo; eso parece que le molestó, porque comenzó a golpearme, al igual que las otras personas que estaban con ella”. “Intenté cubrirme, pero no me daban respiro”, remarcó.

Según su descripción, la principal agresora tenía unos 40 años, mientras que el grupo que iba con ella tenían ente 15 y 19 años. Tras los disturbios, el chofer del vehículo continuó la marcha por unas 10 cuadras hasta que llegó a la comisaría primera de Mar del Plata, donde María, acompañada por otra pasajera que salió de testigo, radicó la denuncia. Luego la trasladaron a un hospital, donde le realizaron las curaciones pertinentes y fue dada de alta.

Más tarde, según informó la agencia Télam, la policía informó que una de las atacantes terminó demorada e identificada, y se la notificó del inicio de una causa judicial. En el hecho interviene la fiscalía de Flagrancia a cargo de la doctora Ana María Caro.

“Estoy muy dolorida, medio asustada, recibí muchos golpes en la cabeza”, afirmó la víctima. Según contó, repasando el episodio en declaraciones al medio local Radio Brisas, en el colectivo le decían “guarangadas, y que estaba bien que mataran a las feministas”.

Para finalizar, recalcó: “Nadie me ayudó. Había hombres, mujeres y niños. Y una chica que estaba en el asiento al lado mío salió corriendo y me dijo que le había agarrado un ataque de pánico”.

El hecho ocurrió en un colectivo de la línea 571 de la ciudad de Mar del Plata

Desde la sede marplatense de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito repudiaron “con profunda vehemencia” las agresiones que sufrió la integrante de la organización y a través de un comunicado expresaron: “Todo acto de violencia es acto de impotencia. En este caso, los grupos antiderechos que dicen defender la vida representan el odio, la agresión y la intolerancia. Sienten amenazada su cultura basada en el abuso de poder, el pensamiento totalitario y la discriminación. Cultura que reproduce el patriarcado”.

Y aseguraron: “No nos sentimos amenazadas o con temor, porque si algo representó la marea verde es la potencia feminista. Nuestra lucha no se limita a la legalidad del aborto, sino que busca derribar a una sociedad basada en la desigualdad y el odio”.

Posteriormente, INADI señaló desde su cuenta de Twitter que está interviniendo en el caso y pidió construir “debates democráticos sin violencia ni agresiones”. Cinthia Mónaco, delegada del organismo en la ciudad balnearia, afirmó que “desde INADI MDP tomamos contacto con la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional MDP increpada en colectivo línea 571 por una mujer y sus acompañantes a golpes de puño e insultos por llevar el barbijo verde de la Campaña y nos pusimos a disposición y asesoramos en cómo formular la denuncia en INADI. Repudiamos enérgicamente este acto violento y discriminatorio”.

