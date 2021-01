Violento intento de robo en Burzaco: la víctima pidió ayuda a los gritos hasta que los motochorros huyeron

Todo el episodio quedó grabado por la cámara de seguridad de una casa

Un violento intento de robo ocurrió en la localidad de Burzaco, partido bonaerense de Almirante Brown, cuando dos motochorros quisieron asaltar a un vigilador privado que, al verse amenazado por los delincuentes, comenzó a correr y a gritar pidiendo ayuda hasta lograr que se fueran. La víctima, identificada como Gabriel, pudo salir ileso de la situación a pesar de que los ladrones le dispararon antes de huir.

Todo el episodio quedó grabado por la cámara de seguridad de una casa cercana, que también capturó el audio con los desesperados pedidos de ayuda.

El hecho ocurrió sobre la calle Pablo Podestá, entre Ochoa y Rosich, pasadas las 22 del último lunes, pero se conoció recién este jueves, cuando el video en cuestión comenzó a viralizarse en las redes sociales. En la grabación se observa con claridad el momento en el que los asaltantes interceptaron al hombre, que vive a pocas cuadras del lugar.

Según se aprecia en la filmación, el vigilador estaba yendo a trabajar y traía solamente una mochila con él. Al principio estaba caminando por una calle poco transitada, pero cuando se percató de que dos personas lo estaban siguiendo en un vehículo decidió subir a la vereda. Sin embargo, los delincuentes le cortaron el paso y comenzaron a amenazarlo con un arma de fuego.

Fue entonces cuando el hombre decidió correr para escapar de sus agresores, cruzó a la vereda de enfrente y empezó a pedir ayuda a los gritos , mientras les explicaba a los asaltantes que no tenía nada de valor consigo.

“Iba caminando a tomar el colectivo como muchas veces. Había mucha gente por acá, por la zona, porque estaba linda la noche. Pasé por una casa en la que había unas 12 personas celebrando un cumpleaños y vi la moto pasar por la plaza, pero pensé que eran repartidores que ahora tienen que andar de a dos porque también les roban”, explicó.

Sin embargo, cuando hizo otras tres cuadras, se dio cuenta de lo que estaba pasando: “Yo no giré la cabeza, sino que escuché que venían de lejos de vuelta y eso hizo que yo me suba al cordón como buscando una protección”, señaló.

En diálogo con TN, Gabriel recordó que le “salió de adentro” intentar huir para que no le quitaran sus pertenencias. Además, contó que mientras era perseguido por los ladrones se sacó la mochila y la tiró hacia el interior de la casa de un vecino.

“Cuando la moto vino de frente yo no vi que estaban armados porque tenía la luz (del vehículo) dándome en la cara, por eso salí corriendo. Cuando crucé la calle, ya sin la mochila, me toqué los bolsillos del pantalón, les dije que no tenía nada, giré y vi que el que estaba sentado en la parte de atrás me estaba apuntando directamente”, relató.

El hombre señaló que, a pesar de que toda la secuencia duró apenas unos segundo, para él fueron “como 10 o 12 minutos, una eternidad”, y agregó que “en lo único que pensaba” en ese momento era en su pequeña hija de 5 años.

“Cuando quedé sobre la vereda y ellos estaban en la calle, vi que me estaban apuntando hasta que (uno de ellos) me disparó. Me tiraron y se fueron. Después comenzó a sonar la alarma vecinal y salieron los vecinos. También me salió tocarme la espalda, los bolsillos, porque el de atrás me había tirado. El ruido que se escucha es el tiro final”, detalló.

