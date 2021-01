Caso Píparo: qué dijo la fiscal de la causa sobre los llamados al 911

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo

Este martes por la tarde, la Justicia platense rechazó la excarcelación de Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo, que se encuentra detenido desde el viernes pasado acusado de haber atropellado a dos jóvenes que circulaban en moto y a los que había confundido con los ladrones que les habían robado anteriormente. Así lo resolvió la jueza de Garantías Marcela Garmendia, quien no hizo lugar a la solicitud de los abogados del imputado, Fernando Burlando y Fabián Améndola.

Tras esa determinación de la Justicia provincial, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo dio su visión sobre los hechos y aclaró qué consta en la causa con respecto a los llamados al 911, que realizó la pareja tanto en el momento del robo como en la persecución posterior con los motociclistas.

“Recordemos que en primer lugar Buzali y su esposa son víctimas de un delito de robo. Luego de este hecho, deciden hacer la denuncia, pero cuando iban camino a hacerla, aproximadamente 45 minutos o una hora después del hecho, advierten la presencia de motocicletas, que ellos creen realmente que eran los que habían participado del hecho del que fueron víctimas una hora antes, y deciden seguirlos. En ese seguimiento realizan un llamado al 911. ¿Por qué digo uno? Porque es el único que consta, la única prueba que consta del llamado en esa etapa ”, afirmó Di Lorenzo, en diálogo con Intratables (América TV).

“En la etapa del robo hubo muchas más llamadas, pero en esa etapa del seguimiento hay una sola llamada. Si bien se adjuntó una copia de la pantalla de su celular con otras dos o tres llamadas consta que fueron canceladas antes de ser atendidas por el 911″ , insistió la fiscal de la causa.

Buzali está detenido desde el viernes pasado, acusado de haber atropellado a dos jóvenes que circulaban en moto y a los que había confundido con los ladrones que les robaron anteriormente (Aglaplata)

Con respecto a la situación procesal de Buzali, la magistrada indicó: “Está detenido por el delito de homicidio en grado de tentativa. Los elementos que obran en la causa, no solo declaraciones testimoniales sino otros elementos de tinte netamente objetivo, como son las pruebas periciales, los videos, que fueron varios, describen la forma en que atropelló a los motociclistas. Esta fiscalía cree que hubo dolo de homicidio, por eso se calificó de esta forma”.

Asimismo, luego de aclarar que el rechazo al pedido de excarcelación correspondió a la jueza de garantías, Di Lorenzo estimó los motivos que llevaron a Garmendia a esa resolución: “El artículo 148 del Código Procesal Penal establece que una de las pautas objetivas para que el juez evalúe otorgar o no la excarcelación al imputado es la pena en expectativa. Y estamos hablando de un delito que tiene una pena en expectativa alta. Pero además hay otras circunstancias, como la fuga del lugar una vez que atropella a las víctimas . Cuando fuga del lugar, él pudo haber optado por otra conducta”.

A continuación, en el mismo programa dio su versión Fernando Burlando, uno de los abogados defensores del marido de Píparo: “Excepto que tengas algún poder especial, podés ver la secuencia del accidente que relata Buzali. La única cámara que hay cercana a esta episodio está totalmente tapada por los árboles, el paisaje y los vehículos. Yo hoy hablé de pensamientos estanilistas, cuando uno tiene por delante un hecho claro de lesiones culposas y trata de revertirlo, presumiendo algo que no se debe presumir en el derecho penal que es el dolo de una persona. Y en todo caso, si presume el dolo, la doctora Di Lorenzo tendría que pensar en el delito que se cometió, que no es ni más ni menos que lesiones leves, no una tentativa de homicidio , porque aquí gracias a Dios nadie resultó muerto”.

"En ningún momento Buzali se dio a la fuga", afirmó el abogado Fernando Burlando

“En ningún momento se dio a la fuga. Quien llega a la policía, primero a un control de tránsito y luego a un control policial, fue Ignacio Buzali. Eso incluso lo relatan los propios policías y oficiales de tránsito. Por otra parte, les podría preguntar que me expliquen, si la moto fue golpeada del lado derecho del vehículo, por qué aparece del lado izquierdo enganchada en el auto de Buzali. Y te digo más, ¿por qué no hay una sola marca del arrastre de la moto? ”, agregó Burlando, en alusión a los dichos de la fiscal, quien había afirmado que el marido de Píparo atropelló a dos personas y arrastró la motocicleta durante “340 metros”.

En tanto, esta semana se conocerán los resultados de los exámenes de sangre realizados a Píparo y su esposo y darán a conocer si tenían alcohol en sangre o alguna otra sustancia. Además se espera la declaración de policías de las comisarías 1ª y 4ª de La Plata que intervinieron en la noche del hecho y el testimonio de Matías Píparo, hermano de Carolina. Tampoco se descarta que la legisladora de Juntos por el Cambio declare tras el pedido de los abogados del particular damnificado.

