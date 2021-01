En forma sorpresiva, la justicia aceptó a las hermanas de Maradona como querellantes en la causa donde se investiga su muerte

El Acta de Matrimonio de Don Diego y Doña Tota, donde al final, de puño y letra, reconocen que son padres de Claudia Nora, Ana Estela y Rita Mabel

En forma sorpresiva, la Justicia aceptó a las hermanas de Diego Armando Maradona como querellantes en la causa que investiga su muerte. Con la firma del juez de Garantías Diego Martínez (que subroga la causa durante la feria judicial) quedó determinado que Claudia Nora, Ana Estela y Rita Mabel, que tienen al doctor Matías Morla como abogado patrocinante, podrán ver qué hay en el expediente.

Hace apenas tres días, el juez titular de la causa, Orlando Díaz –que ahora se encuentra de vacaciones–, había denegado el pedido del letrado para que las hermanas de Maradona sean consideradas particulares damnificadas. En principio, se suponía que la situación se iba a resolver recién en febrero, cuando finalizara la feria judicial y el magistrado se reintegrara tras su descanso.

Se especulaba, además, que la Justicia no tenía la voluntad de que Morla tuviera acceso al expediente en el rol de abogado querellante porque públicamente había defendido al neurocirujano Leopoldo Luque, que junto a la psiquiatra Agustina Cosachov es uno de los sospechosos por mala praxis en el tratamiento médico que habría provocado el fallecimiento del astro.

El 30 de noviembre Morla, a 5 días de la muerte de Maradona, había escrito en la red social Twitter: “Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y cómo él te quería. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”. Pero la causa 14-08-002093-20-00 está precisamente caratulada “Luque, Leopoldo Luciano s/Abandono de persona - Averiguación de causales de muerte”.

En la presentación que Morla y el doctor Yamil Castro Bianchi hicieron en representación de las hermanas, éstas señalan: “El hecho que aquí se investiga, se relaciona con las causales del deceso de nuestro hermano Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre... Es dable destacar que la única información con la que contamos es la que nos brindan los medios de comunicación, la que a veces también suele contradecirse con lo que se expone a minuto seguido y así sucesivamente. Como hermanas del difunto:

* necesitamos imperiosamente saber qué pasó * necesitamos saber cómo pasó * necesitamos saber si hay responsables * necesitamos saber qué es lo que se está haciendo en la causa.

Y continúan: “No sólo se trata de tener acceso, información y vista de las actuaciones, sino que además necesitamos poder colaborar en la producción de la prueba. Consideramos que de la información que se ha brindado en los medios de comunicación, se advierten por el momento que existen varias cuestiones a esclarecer. A priori consideramos imperioso contar con la opinión de un experto médico de parte, como así también evaluar la petición de falso testimonio de quienes han brindado declaraciones contradictorias. Señor fiscal y Señor Juez no queremos que haya piedad si hubo un responsable de los hechos sucedidos. No sólo se nos fue nuestro hermano, sino que el pueblo argentino y el mundo no tiene más en vida a su ídolo. Si bien Diego Armando Maradona va a estar siempre presente en el corazón y en la mente de todos, consideramos que debería haber estado mucho más tiempo presencialmente con nosotros”.

En principio, el juez Díaz denegó la posibilidad de que se presenten como particulares damnificadas, ya que consideró que el derecho de los hijos de Maradona primaba sobre el de sus hermanas.

Morla apeló y los jueces de la Sala III de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro le dieron la razón. Díaz, por su parte, devolvió la causa a la fiscalía ya que al letrado de las hermanas le faltaba presentar la partida de nacimiento que garantizara que Rita Mabel era efectivamente hermana de Diego Armando Maradona.

Una fuente cercana a la querella le dijo a Infobae que “movieron cielo y tierra y encontraron la partida de nacimiento de Kitty (Rita). Se hizo un nuevo escrito que Kitty firmó”. En la última página de otro de los documentos que presentaron, el Acta de Matrimonio de Don Diego y Doña Tota (Dalma Salvadora Franco) figura de puño y letra que los padres de Maradona acreditan ser los progenitores de las tres mujeres. Por eso, en la aceptación de las hermanas en la querella, el juez Martínez indica que se acreditaron “los vínculos fraternales invocados”.

La partida de nacimiento de Rita, más conocida como Kitty, está fechada el 26 de diciembre de 1957 en la ciudad de Buenos Aires, más de cuatro años después de su nacimiento, ocurrido el 9 de mayo de 1953 en Capital Federal.

El próximo paso de la querella será nombrar a un médico para que participe de la Junta Médica que se constituirá, se supone, a principios de febrero. Según la fuente, el perfil buscado por Morla es “un profesional recibido en la UBA, que no sea mediático y tenga experiencia en este tipo de casos judiciales”.

Finalmente, la Justicia les dio la razón. Y eso significa que, a pesar de la enemistad manifiesta que se tienen, Dalma y Giannina Maradona estarán tan involucradas en la causa por la muerte de su padre como el doctor Matías Morla, el último apoderado del Diez.

