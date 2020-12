Misterioso crimen de un peón de campo en Mar del Plata: lo asfixiaron y su cadáver fue comido por perros

El barrio Parque Palermo, al sudoeste de la ciudad de Mar del Plata, donde fue hallado el cuerpo

El barrio Parque Palermo, en la periferia de la ciudad de Mar del Plata, es una zona de quintas y calles de tierra ubicada al sudoeste de la ciudad. Ahí se trasladó la Policía Bonaerense este domingo por la mañana gracias a un llamado al 911 que alertó de la presencia, entre la vegetación de un descampado, del cuerpo de un hombre adulto rodeado de una jauría de perros que, atraída por el olor de la putrefacción, ya habían empezado a morderlo y a desprender algunos pedazos.

El hombre fue identificado como Fabián Velázquez, un peón rural de 56 años, empleado hace varios años en un campo cercano al lugar donde fue encontrado el cuerpo, en las calles Tetamanti y Thames. La primera información que recibieron los investigadores era que Velázquez había salido la noche anterior y tenía graves problemas con el consumo de alcohol, por lo que una de las primeras teorías fue que el hombre podría haberse descompensado y luego haber sido atacado por los perros.

Un médico del SAME se trasladó hasta el lugar del hallazgo y tras revisarlo, indicó que según su criterio la muerte del hombre no había sido en circunstancias naturales y que, a pesar de no haber evidencia clara en principio de una muerte violenta, la presencia de un hematoma en la zona del cuello podía ser un indicio.

El estado del cuerpo también daba a sospechar: Velázquez tenía el torso desnudo, sus pantalones bajos hasta la rodilla, con manchas de sangre en su rostro y sus genitales.

Ante esa situación, la fiscal Andrea Gómez, titular de la UFI N°4 de Mar del Plata, ordenó la realización de la autopsia. En los resultados preliminares del procedimiento se confirmó que Velázquez sufrió “asfixia mecánica” y que “el accionar de la jauría fue posterior a la muerte”: fue asesinado.

La fiscal Gómez -que aún aguarda el informe forense completo para conocer más detalles de las circunstancias de muerte o determinar la presencia de algún perfil genético de un tercero- recalificó la causa de “averiguación de causales de muerte” a “homicidio” y dispuso una serie de medidas de prueba para intentar establecer el autor del crimen.

El esfuerzo de los investigadores está puesto ahora en la reconstrucción de las últimas horas con vida del hombre. A través del testimonio de distintos testigos, la fiscalía pudo establecer que el hombre tenía un problema de alcoholismo reconocido por sus allegados y familiares.

Según se pudo reconstruir hasta el momento, el hombre habría salido la noche anterior, presumiblemente con algún dinero encima tras haber cobrado su sueldo, había bebido alcohol y luego había sido llevado por un ex jefe hasta la casa de un familiar. Horas más tarde, Velázquez apareció muerto. Lo que pasó inmediatamente antes del crimen aún es un misterio.

Según explicó a Infobae una fuente judicial con acceso al expediente, las declaraciones testimoniales de su círculo laboral y familiar aún no arrojaron ningún indicio concreto o colaboraron en la elaboración de una hipótesis. El hombre estaba separado de su mujer y hacía tiempo que estaba distanciado de ella y de la hija que tenían en común. “El caso va a empezar a resolverse con el informe final de la autopsia, con lo que tenga para decir el cuerpo”, indicó la misma fuente.

Mientras tanto, la fiscal Gómez analiza las cámaras de seguridad de distintos comercios y bares de la zona donde Velázquez podría haber pasado para comprar y consumir bebidas alcohólicas horas antes de su muerte.

