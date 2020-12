Archivaron la causa de Marcelo Tinelli en la que se investigaba la filtración de sus conversaciones con Julio Grondona

Marcelo Tinelli había iniciado la causa para conocer cómo se habían filtrado las conversaciones con Julio Grondona (NA)

La justicia federal archivó la causa que inició Marcelo Tinelli con el objetivo de conocer quién había filtrado los audios en los cuales habla con el ya fallecido titular de la AFA Julio Grondona sobre árbitros y horarios para los partidos de San Lorenzo. Las escuchas fueron difundidas por Jorge Lanata aunque el periodista no fue llamado a declarar. El fiscal Federico Delgado realizó distintas medidas de prueba pero concluyó que es imposible conocer quién fue el responsable de la filtración ni de qué manera llegaron los audios a manos del periodista. En los últimos días el juez Daniel Rafecas confirmó el archivo del expediente.

“El cd que contenía esas escuchas estuvo guardado muchos años en un galpón que debía custodiar Policía Federal. En su momento se pidió que se destruyeran pero tampoco se hizo de forma total. Como pasó por muchas manos es muy difícil saber quién se las hizo llegar a Lanata” , dice a Infobae una fuente de la investigación.

Para los investigadores citar al periodista de El Trece y Radio Mitre no fue una opción. El fiscal Delgado consideró que no tenía sentido escuchar su testimonio porque nunca podría preguntarle cual fue la fuente que le acercó el material para que sea difundido porque la reserva de la fuente es un derecho constitucional.

Los audios revelados por Lanata datan del año 2013. En una de las conversaciones filtradas, el conductor de ShowMatch y el mandamás del futbol argentino dialogaban sobre el árbitro Diego Ceballos que era el designado para dirigir el partido de la fecha 3 del extinto Torneo Inicial entre San Lorenzo y Argentinos Junios en el Nuevo Gasómetro. Tinelli se quejaba: “No quiero que me dirija Ceballos, quiero al mejor: Delfino”.

En el resto de las charlas telefónicas Tinelli pide o se queja de otros árbitros como Silvio Trucco e intenta modificar el día y horario que le había tocado a San Lorenzo para uno de los encuentros.

En la investigación que realizó el fiscal Federico Delgado, se constató que las escuchas fueron obtenidas legalmente en la causa 9000/2012 en la que el ahora ex juez Norberto Oyarbide investigaba a la financiera Alhec con la hipótesis de que operaba como una asociación ilícita para lavar dinero proveniente de negociados del fútbol. Algunos meses después la Sala 1 de la Cámara Federal decidió anular todo lo actuado por Oyarbide y apartarlo de la cusa que recayó en el juzgado de Julián Ercolini que poco pudo hacer para avanzar, ya que los groseros errores del ex juez habían hecho caer la causa.

Las escuchas fueron obtenidas por la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la PFA a partir de la detección de una comunicación entre Claudio Esposito, contador de Grondona y el propio titular de la AFA. El teléfono del ex hombre fuerte del fútbol argentino estuvo intervenido entre el 14 de mayo y el 11 de junio de 2013. En ese lapso se capturaron las charlas con Tinelli. Se confeccionaron en total 71 cds.

El domingo 21 de junio de 2015 comenzaron las filtraciones en los medios y las preguntas sin respuestas en Comodoro Py. Ese domingo, Luis Majul, en La Cornisa, difundió parte de las escuchas entre Grondona y su contador. Al día siguiente Ercolini, que ya tenía la causa que investigaba a la financiera en su poder aunque plagada de nulidades, mandó un oficio al juzgado de Oyarbide preguntándole si en su despacho había legajaos de escuchas o los cds mismos. Nunca hubo respuesta.

Recién un mes después, el 15 de julio, desde PFA le informaron a Ercolini que en la división de Investigaciones de Organizaciones Criminales se encontraban a resguardo los cds 1 al 29 y que esos nunca habían sido remitidos al juzgado. ¿Y el resto? Nadie sabe a ciencia cierta.

Dos años más tarde, el 15 de mayo de 2017, a pedido de las partes y por orden de la Cámara Federal el juez finalmente ordenó que se destruyan la totalidad de las escuchas, ya que no tenían valor judicial. Sin embargo, no se eliminaron todos. Quedaron varias cds que fueron peritados en los últimos días.

El fiscal Delgado pidió información sobre quién había tenido acceso a ese material tan sensible. Fue el puntapié para entender que los audios pasaron por muchas manos. Le respondieron de la policía que en un primer momento habían estado a resguardo de una brigada identificada con la letra “A”, que luego pasaron a otro depósito para finalmente reposar en un galpón del predio Zepita de la Policía Federal donde, aclararon, no hay cámaras de seguridad que graben imágenes.

En la causa iniciada por la filtración, el fiscal tomó distintas declaraciones en los últimos meses, como por ejemplo al conductor Ángel De Brito que en su programa de Radio CNN leyó declaraciones textuales de Tinelli en las que el conductor hacía referencia a que los audios provenían de la AFI y que estaba siendo extorsionado con ellos desde hacía tiempo por el ex presidente de Boca Daniel Angelici.

En su fueron íntimo Tinelli está convencido que el ex juez Oyardbide le entregó esos audios al ex presidente de Boca Daniel Angelici. Aunque nunca lo expresó explícitamente, el día de la filtración de los audios publicó un tweet por demás elocuente: “Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, ¿serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez antes de ser separado de su cargo?”.

El objetivo de la investigación que ya quedó en los archivos de los tribunales de Retiro era no sólo identificar a la persona que sacó de Comodoro Py los audios sino poder determinar por qué no se destruyeron como correspondía una vez que perdieron interés judicial. Ninguna de las dos cosas se podrán saber.

El fiscal Federico Delgado, citó incluso al propio Tinelli con la esperanza de que pudiera aportar algún grado más de certeza a lo que había expresado, elípticamente, en las redes sociales pero no fue así.

Escuchas entre Tinelli y Grondona

Mediante una testimonial por Zoom, comentó que lo que a él le sorprendía era que las escuchas llegaran a un medio de comunicación. Con respecto al tweet donde hace referencia a Oyarbide y Angelici, explicó que eran comentarios que le habían hechos algunos periodistas y dirigente del futbol pero que no recordaba quienes habían sido. No nombró a ningún juez pero si mencionó a Daniel Angelici, aunque rápidamente aclaró que ese nombre surgía “del ambiente del fútbol” pero que a él no le constaba que así fuera. Por último, el fiscal Delgado le preguntó si creía que detrás de las filtraciones había alguien que pudiera querer hacerle un daño en particular pero Tinelli contestó que desconocía eso y que no podía individualizar a nadie.

Antes de solicitar el archivo definitivo de la causa, Delgado pidió a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería que realizará peritajes sobre los cds para poder determinar cuándo fue la última vez que se habían abierto, desde dónde fueron abiertos y de qué manera fueron manipulados. Los peritos respondieron que era imposible responder a ninguna de esas preguntas por distintas dificultades técnicas.

Finalmente el juez Rafecas firmó a principios de mes el archivo definitivo de la causa que no fue apelado por los abogados de Tinelli por lo que nunca se sabrá cómo salieron los audios de Comodoro Py y quien se los entregó a Jorge Lanata.

