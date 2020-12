Carlos Carrascosa: “Siempre fui inocente, pero ahora puedo decirlo a los cuatro vientos”

Carlos Carrascosa, esposo de María Marta

Cuando esta mañana a Carlos Carrascosa le dijeron que hoy podría conocerse el fallo de la Corte Suprema que podía definir su absolución de una vez por todas, el viudo de María Marta García Belsunce no paró de caminar alrededor de su departamento de Luján. Ni siquiera pudo cumplir la rutina de ir a su café predilecto, donde lee los diarios, toma un café o un copetín.

“La ansiedad me estaba matando. No aguantaba más. No quise ver la tele ni escuchar la radio. Me fui a acostar, pero ni la siesta pude dormir. Cuando dieron la noticia, no pude parar de llorar. Tenía muchas lágrimas contenidas. Nunca dejé de luchar por la verdad, y ahora el camino está más despejado”, dijo Carrascosa a Infobae.

En los diez minutos que duró la charla, Carrascosa lloró varias veces. Para el viudo, ciertamente fue liberador. “Hacía tiempo que no lloraba. Pensé mucho en María. Y en que ahora puedo ver el sol sin ninguna carga. Lloro como un niño. No puedo dejar de hacerlo. Es que pasaron 18 años del crimen de María Marte y viví cosas muy feas. Digo esto y vuelvo a llorar, sigo desbarrancando, pero no lo puedo evitar”, dijo.

“Espero tanto tiempo que esto es un alivio. Ahora quiero tomarme dos o tres días tranquilo. El domingo cumplo años y este es el mejor regalo que pude recibir. ¿Saben lo que es salir a la calle y que la sociedad te señale con el dedo como asesino de su esposa?”, asegura el viudo. Cumplirá 76 años esta semana.

“Me tiemblan las manos. Carlos lloró muchísimo, estoy emocionada. Luchamos para esto. Se hizo justicia” , dijo Jorgelina Fernández Tosar, su amiga cercana.

“En una semana volveré a trabajar para lo más importante, que es saber quién fue el asesino. Siempre fui inocente, pero ahora puedo decirlo a los cuatro vientos. Y espero que la sociedad también lo diga”, continúa Carrascosa.

