“Si me tengo que pudrir en cana para matarte lo voy a hacer”: los estremecedores audios con amenzas de un hombre a su ex mujer

Desesperada y casi como un último recurso para pedir ayuda, una mujer rosarina divulgó algunos de los violentos mensajes de audio que su ex pareja le envió para amenazarla y causarle miedo, luego de que decidiera denunciarlo ante una Unidad de Género del Ministerio Público de la Acusación. Las grabaciones son estremecedoras y en ellas se puede observar cómo sin ningún tipo de reserva, el hombre le anticipó que en cualquier momento la va a matar y que incluso ya tiene todo planificado para concretar su advertencia . Tras la denuncia de la mujer, la justicia citó al agresor pero no se presentó, libró una orden de detención.

Este es un breve resumen del calvario que sufre Y., una mujer del barrio República de la Sexta, en el este de la ciudad de Rosario, quien en un a entrevista concedida al canal El Tres, contó algunos detalles de las amenazas y la violencia a la que fue sometida por su ex pareja. De hecho fue a través del mismo medio en que Y. dio a conocer los brutales audios para pedir ayuda y porque simplemente tiene miedo. Reveló por ejemplo que hace un mes tuvo que ser hospitalizada por los golpes y que el agresor le aseguró tener vínculos con la policía, por lo cual no queda preso.

“Vos sabes que te lo hago porque te lo hice. Millones de veces te pegué. Porque vos sabes que yo te lo hago. Lo que hiciste yo te lo hago por más que tenga restricciones, que me presente en Fiscalía. Me voy a presentar donde yo quiera. Pero te lo voy a hacer. Aseguratela esa. Esa te la tengo rejunada. Vos vas a tener que pagar lo que hiciste. Vos reite todo lo que vos quieras, aprovechá. Yo algún día te voy a cazar sola. Yo te lo aseguro. Te voy a enseñar. (...) Te vas a hacer pegar. Te voy a revolcar a palos, te voy a hacer cualquier cosa. Te voy a verdugear, pero te lo juro. Vos no sabes lo que yo voy a hacer . Y vos sabes que yo te lo hago y te lo voy a hacer. yo te la tengo a vos rejunada”, le dijo el violento en uno de los audios dados a conocer por la mujer.

En diálogo con el programa De 12 a 14, del canal rosarino, Y. contó que hizo la denuncia y que incluso presentó los audios como prueba, aunque no logró que la Justicia actúe para cuidarla. ”Él mismo me dice que no le interesa la restricción ni nada, porque ya está jugado”, comentó la mujer. el hombre quedó imputado por amenazas y daño, aunque sigue sin presentarse.

En otro de los segmentos del mensaje, el ex la amenaza con matarla y que no le importa ir preso por eso. Pero no es lo único. En medio de su catarata de odio, el hombre trata de trasladar la culpa a la víctima y asegura que es ella la causante de todos los problemas que tuvieron. “Lo que hiciste vos, lo que hiciste vos amiga, yo te voy a enganchar sola. (...) ¿Sabés la de trompadones que te voy a pegar? Pero no, vos no te imaginás. Una bronca que yo tengo adentro. Mirá prefiero matarte te lo juro, me voy a pudrir en cana pero si te tengo que matar por hija de mil puta, te voy a matar, porque no me importa más nada, yo ya perdí todo, perdí todo, no me importa, ni hija, no me importa nada. Yo te aviso no más. Yo, si me tengo que pudrir en cana para matarte a vos, te lo voy a hacer ”, agregó.

De acuerdo con la mujer, hace un mes el agresor le rompió la boca e ingresó al hospital Provincial desvanecida y con un traumatismo de cráneo. Luego de eso, el hombre intentó atropellarla con su moto en la puerta de la casa y luego ingresó al domicilio para golpearla y destruir el interior de la vivienda. “Mis vecinos llamaron a la policía y lo agarraron acá, yo pensé que se terminaba el calvario, pero él pagó y salió. Dice que tiene un amigo sumariante o subcomisario, pero por algo sale porque lo encontraron acá adentro con todo roto, yo toda golpeada”, señaló Y..

Las amenazas del ex son realmente brutales. Le dice en los audios que no debe descuidarse ni circular sola porque en algún momento aprovechará la oportunidad para ejecutar su plan, pese a que sobre él pesa una restricción. De hecho la desafía a que no involucre a la Policía porque eso agravaría la situación.

“Algún día nos vamos a cruzar y yo te lo aseguro. Yo no me puedo acercar, está todo bien. Es así... pero la noche es larga. Mirá que la noche es larga, tengo para toda la noche, ¿me entendés? Algún día tus hermanos van a dormir la siesta, porque van a dormir la siesta, no van a estar y bueno...va a ser mi momento y te lo juro, vos lo que hiciste amiga, (...) vos estás confundida. Yo te voy a enganchar sola. Vos me conocés bien a mí que te voy a enganchar sola. Yo te voy a hacer entender y no lo vas a hacer nunca más. Te lo juro. Pero vos no sabés lo que yo te voy a hacer y la tengo rejunada. Ya la tengo toda planeada. No batás la cana no más, lo único que te digo. Batís la cana va a ser al pedo porque va a ser peor problema con vos, después con los pibes porque tenemos mercadería guardada todo, va a ser peor, imaginate. Te metés en otro problema peor te vas a meter”, concluyó.

En cuanto a las denuncias, la mujer señaló que ya no sabe a quién acudir. “Me dicen que llame al 911, pero ahí me dicen que hable directamente con un juez o un fiscal y me tienen de acá para allá, mientras él está libre”, lamentó. “Ya no sé más qué hacer, porque capaz que si él viene entra y yo lo mato, voy presa y tengo dos hijas. Le pido a la justicia que haga algo, porque la verdad no está bien, me dijo que nunca va a parar hasta verme muerta”, imploró la joven

