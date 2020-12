La reacción de los amigos del ciudadano armenio asesinado: “Arruinó a una familia”

Testimonio de Diego, amigo de la víctima asesinada en Retiro

Pocas horas después del crimen del ciudadano armenio, quien fue asesinado de un balazo por un delincuente que intentó robarle la bicicleta, habló uno de sus amigos. Tras presentarse a declarar, Diego se quebró al recordar a la víctima: “Es muy triste que tenga que despedir a mi amigo que lo mataron como un perro”, expresó uno de los habituales acompañantes en las recorridas en bicicleta, que hoy se iba a sumar unos minutos más tarde.

“Era una gran persona y un profesional único. Es una pena que lo hayan matado como un perro en la calle. ¿Dónde vamos como sociedad si un nene de 15 años no tiene reparo en lo que importa una vida? Hoy todos tenemos que estar llorando” , señaló en diálogo con TN.

Según relató el hombre, todos los martes, viernes y domingos salían a andar en bicicleta. “¿Por una bicicleta arruinás a toda una familia? Podría haberlo herido. Le podría haber pegado un tiro en la pierna, pegarle un culatazo. ¿Qué necesidad tenés de arrancarle la vida a alguien?”, indicó.

Además de amigo, el hombre era paciente de Dmitri Amiryan, médico especializado en quiropraxia. Según contó, la víctima era padre de cuatro hijos, vivía con su hijo menor y se había separado recientemente de su esposa.

El hombre iba en su bicicleta cuando fue asesinado (Foto: Maximiliano Luna)

Minutos después, habló Pablo, el otro acompañante de Amiryan en sus recorridos. Si bien habían salido a la par, el ciudadano de origen armenio se había adelantado unas cuadras antes de que lo asesinaran.

“Es terrible. La vida se te va en un segundo. De haber estado juntos me parece que hubiera sido otra situación. Tengo entendido que había un policía cerca y cuando se escuchó el tiro, el policía se acercó, el delincuente dejó la bicicleta y salió corriendo”, dijo Pablo.

Ante la consulta sobre si tenía en mente mantener los paseos en bicicleta, reflexionó: “No puedo vivir en una caja de cristal. En cualquier momento, en cualquier lugar te puede pasar algo así lamentablemente. La situación está muy difícil y el año que viene va a ser peor. Hay que vivir lo mejor que se pueda y con todos los cuidados necesarios”.

Testimonio Miguel, amigo de la víctima asesinada en Retiro

Algunos minutos antes había hablado Miguel, otro amigo de la víctima. “Él no tenía temor. Salía muy seguido con la bicicleta. Hacía recorridos largos. Por lo general iba para el lado del Tigre, pero esta vez eligió ir por Retiro. Siempre hablamos del tema de la inseguridad, pero hasta entonces no había sufrido ningún hecho grave”, señaló.

El hombre contó que se enteró del crimen por un amigo en común que vio la noticia en la televisión. Inmediatamente prendió la TV y reconoció las pertenencias de Dmitri: su bicicleta, su casco y sus zapatillas.

“Todavía no lo puedo creer. Estoy shockeado. Hablé antes de ayer con él y estaba ocupado con las clases virtuales porque también era profesor. Me tomó totalmente de sorpresa. Nadie espera esto. En ningún momento pensé que terminaba su vida así. Era una gran persona ”, indicó.

“Matar a alguien por una bicicleta es terrible. Por robar una bicicleta hacen cualquier cosa”, lamentó en la puerta de la casa de la víctima, en el barrio porteño de Núñez, donde también tenía su consultorio.

Dmitri Amiryan fue asesinado cerca de las 8:20 en la intersección de las calles San Martín y Avenida Madero, en Retiro, cuando circulaba en bicicleta junto a otro amigo y fue abordado con fines de robo. Por el caso hay un adolescente de 15 años detenido, que cargaba un arma de fuego calibre 32, según informaron fuentes policiales.

En un principio trascendió que la víctima era un turista, pero a los minutos fue desmentido. Su pasaporte certifica que residía en Buenos Aires hace al menos 20 años. Su amigo Miguel lo confirmó: “Hace años que vive en el país”.

Si bien aún se tratan de determinar las circunstancias precisas del episodio, de acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el ciudadano de origen armenio circulaba en la bicicleta en medio de la soledad de la mañana del día feriado. Había poco tránsito. En un momento del trayecto, detrás del Hotel Sheraton, ambos tomaron caminos opuestos y fue ahí cuando el menor aprovechó para dar el golpe y abordar a la víctima.

Después de atacarlo -aún no se dio a conocer si opuso resistencia- huyó sin ninguna de las pertenencias de la víctima, con destino al Barrio 31, aunque al final no logró su objetivo. De acuerdo con las fuentes, se labraron actuaciones por homicidio en hecho de robo y quedó en manos del Juzgado de Menores No 4, a cargo del juez Rodolfo Cilleruelo.

