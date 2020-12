El mensaje anónimo que reveló la entrega de una bebé en la dictadura y la condena que llegó más de 40 años después

La placa de entrada del Tribunal Oral Federal N°3 que condenó al padre de Cecilia (Google)

Cuatro años atrás, Cecilia, oriunda de Loma Hermosa, madre de dos hijos, recibió una citación, un llamado del Juzgado Federal N°2 de San Isidro. No estaba imputada en una causa penal, no era convocada por nada grave. Simplemente, querían hablar con ella, comunicarle algo. Su madre la acompañó esa mañana, pero la citación era privada, a puertas cerradas. Solo Cecilia debía escucharlo. Así, su madre esperó afuera.

Luego, Cecilia salió.

Fue el comienzo del fin para las dos. Esa mañana en el Juzgado, algo se rompió irrevocablemente.

Durante casi 40 años, Cecilia había creído que era la hija biológica nacida de esa mujer, una jubilada, ex empleada del Gobierno porteño, divorciada hace más de 20 años del hombre que creía su padre, un hombre parco de San Fernando, que había trabajado durante años en una de las concesionarias de autos más prestigiosas de la zona norte en los años 70 y que luego se dedicó al trabajo de terminaciones en edificios. Creía que había nacido en junio de 1977, tal como consta en el libro de nacimientos de ese año de la delegación San Fernando del Registro Civil provincial o en su DNI. Pero lo que Cecilia oyó a puertas cerradas en ese juzgado decía todo lo contrario.

La Justicia federal se había tomado su tiempo para comunicarle el motivo de su preocupación. Una denuncia anónima había sido recibida en diciembre de 2013, donde una persona desconocida aseguró “tener información sobre un posible caso de sustracción e menores durante el terrorismo de Estado”. Nombró a Cecilia con nombre y apellido, dio su domicilio exacto y su profesión, con una fecha de nacimiento que coincidía con su cumpleaños pero el año era anterior, 1975. De acuerdo al texto, Cecilia -un nombre de fantasía empleado en esta nota para proteger su identidad- no lo sabría. Jamás se lo habían contado.

Cecilia nunca lo supo, pero esa pareja que la crió no eran sus padres biológicos.

Y así fue.

Cecilia citó al hombre parco poco después, lo esperó a la salida de su trabajo. El hombre al que creyó su padre se metía las manos en los bolsillos, esquivó dar una respuesta sincera. La familia que creyó su familia tampoco se la hizo fácil. Pidió ayuda, buscó saber quién por lo menos su verdadera madre, la mujer que la dio a luz. Algunos la trataron con cierto desprecio.

“Andá a pedir ayuda a las viejas de mierda de la plaza” , le dijeron.

Tiempo después, Cecilia tuvo que abandonar la casa de Loma Hermosa que compartía con su supuesta madre ante una situación insostenible. El hombre que se hizo pasar por su padre, según ella, no la ayudó a obtener una nueva casa para ella y sus hijos, sea con dinero o aunque sea con una palabra de aliento. Ni siquiera, le reprochó Cecilia luego, se ofreció de garante para un alquiler.

Luego, actuó la Justicia con una causa penal. El hombre parco finalmente confesó todo. Enfrentó un juicio oral junto a su ex mujer en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martí n, donde reconoció haberse apropiado de Cecilia, haberla privado de su identidad. Sus relatos, junto a los de otros testigos como su ex cuñado, fueron erráticos, imprecisos. Aseguró que no recordaba quién era la madre biológica de Cecilia, que solo recordaba que era una empleada doméstica, una mujer también de San Fernando vinculada a la familia de sus patrones en la concesionaria.

Así, el 28 de octubre, tras un proceso con el fiscal Eduardo Codesino como acusador, el hombre parco, a los 75 años, fue condenado, con una decisión del TOF N°3 integrado por la jueza Nada Flores Vega. Recibió la pena de tres años y tres meses de prisión. Codesino, por su parte, planteó la falsificación de documentos en la imputación, algo que se consideró prescripto. Sin embargo, fue condenado por el inciso 2° del artículo 139 del Código Penal, que “al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de diez años, y el que lo retuviere u ocultare”.

El estudio de ADN ordenado en la causa que reveló que Cecilia no tenía ningún parentesco con sus apropiadores “no guarda nexo biológico con los grupos familiares que integran el Archivo Nacional de Datos Genéticos, víctimas de desaparición forzada entre los años 1976-1983″, asegura un documento del expediente al que accedió Infobae. Flores Vega pidió que su muestra quede en el Archivo, ante cualquier posibilidad de un cotejo futuro.

Sin embargo, las tramas de represores y torturadores que robaron bebés en centros clandestinos de detención no parecen ser parte de la historia de Cecilia, aunque todo ocurrió en pleno régimen militar. No fue un delito de lesa humanidad, al menos, no en esta condena. La historia, ubicada en el periodo más atribulado, complejo y sangriento de la historia moderna argentina, es otra.

El hombre parco contó su historia frente a la jueza y el fiscal: reconoció que había buscado hijos junto a su ex pareja. No había podido tenerlos tras varios tratamientos. Su patrón en la concesionaria le habló de una mujer de San Fernando, una empleada doméstica que, supuestamente, esperaba un bebé. Hubo una médica involucrada, aseguró, dueña de una clínica de San Isidro, la hermana de su jefe, dueña de una clínica en San Isidro que supervisaría el embarazo. Hubo un pago, según otro testigo, para atender “a la negrita que iba a tener al bebé”, para que tuviera comida y asistencia, pero no un pago por la bebé. Lo cierto es que el hombre parco y su mujer querían un bebé sano. Ya habían rechazado uno que les habían ofrecido: ese bebé tenía problemas respiratorios. Para la jueza Flores Vega esto fue un agravante en su balanza, lo consideró una cosificación.

Finalmente, Cecilia nació. Los testimonios ni siquiera se ponen de acuerdo en quién la fue a buscar a la casa de su madre biológica. Cecilia, por su parte, hoy ni siquiera sabe qué día llegó al mundo.

El abogado Pablo Maddonni es el defensor del hombre que crio a Cecilia. Asegura que el veredicto ya fue apelado. En su alegato, por ejemplo, afirmó que la madre habría querido abortarla, algo que el fiscal Codesino rechazó al considerar una manifestación cruel e innecesaria, también falsa: Cecilia, efectivamente, nació. Hay otro punto

Maddonni, en diálogo con Infobae, va contra el núcleo de la imputación: “Mi defendido y su ex pareja hicieron todo lo contrario a hacer incierta la identidad, le dieron una vida a esta persona, no tenían intención de perjudicar a nadie. Reconocí que la forma fue ilegal, pero considero que no ocurrió el delito por el cual se lo condenó. La identidad es un concepto profundo que abarca cuestiones que hacen a los primeros momentos de una persona. Entiendo el error de no decirle la verdad, pero recibió identidad de parte de mi defendido”.

Cerca del hombre de San Fernando hablan de intentos infructuosos por acercarse a la mujer que llamó su hija, que todavía conserva su apellido. Lo que enfrenta es ciertamente duro: la pena, aunque sea domiciliaria, será de cumplimiento efectiva. No hay chance de imputar a otros en el caso: todos los involucrados de la concesionaria ya fallecieron.

Queda, solamente, su ex mujer.

Fuentes judiciales confirman que un pedido de probation de su defensa partió el juicio en dos. En su casa de Loma Hermosa espera mientras tanto una nueva fecha tras la condena de su ex marido. Su identidad, así como la de su ex, se mantiene en reserva en este artículo por un motivo simple: darla a conocer implica revelar quién es Cecilia.

“Yo estoy destruida, esperando el juicio en mi contra. Desde que pasó todo esto nos retiró a los chicos, nos ha retirado a los nietos, no volvió nunca más”, se lamenta la mujer tras atender el teléfono en su casa.

-¿Sabe quién es la madre biológica?

-Realmente no lo sé.

