Qué dice el comunicado del barrio privado donde ocurrió la fiesta de los jugadores de Vélez en la que una mujer denunció que la violaron

La casa que alquiló el futbolista Martín Lucero donde ocurrieron los hechos denunciados

Las autoridades del barrio cerrado Camino Real, de la localidad de Boulogne, donde ocurrió la fiesta de los jugadores de Vélez Sarsfield en la que una mujer denunció que fue abusada sexualmente, emitieron un comunicado para los habitantes del country en el que explicaron que se colaboró con la Policía en la investigación del hecho, se entregaron listados de ingresos y filmaciones de cámaras de seguridad y declararon ante la Justicia los trabajadores de vigilancia del lugar.

“Este penoso hecho ha generado, actualmente, la exposición del barrio”, dice el texto, dirigido a los vecinos que viven allí, donde también se da cuenta del anuncio de la propietaria de la casa donde sucedieron los hechos que rescindió el contrato a Juan Martín Lucero, el jugador que alquilaba la vivienda y que ya declaró como testigo.

El episodio habría ocurrido durante la noche del jueves pero fue conocido hoy. Una joven porteña de 28 años denunció que fue abusada sexualmente en medio de una fiesta a la que habían asistido varios jugadores del club Vélez Sarsfield. De acuerdo con la denuncia, el abuso a la joven habría tenido lugar dentro de una de las habitaciones de una casa situada en el lote 56.

Ricardo Centurión, Miguel Brizuela, Thiago Almada y el propio Lucero son los futbolistas que quedaron implicados en el caso, aunque por ahora ninguno de ellos está denunciado explícitamente ni imputado en la causa. Sin embargo, los cuatro jugadores declararán como testigos ante la fiscal Laura Zyseskind, titular de la unidad especializada en violencia de género de los Tribunales de San Isidro.

Juan Lucero Miguel Brizuela Thiago Almada Ricardo Centurión

Centurión fue desligado de los hechos en los primeros relatos, al igual que Martín Lucero. El principal sospechoso es un hombre cuyo apellido sería un hombre de apellido Acuña, calvo, robusto, vestido con bermudas de jean, que no es jugador del club.

Aparentemente, la víctima no tendría recuerdos del hecho. Un relato señala que la joven estaba desmayada “con una jarra de plástico en la mano” cuando la encontraron. Si efectivamente fue drogada es algo que deberá demostrar una pericia toxicológica. Ese dato surge de una declaración tomada en una comisaría de la Policía Bonaerense. Quien habló en ese testimonio es una amiga de la víctima, una mujer porteña de 36 años. Y lo que dijo puede ser revelador. La testigo habló de diversos encuentros sexuales que ocurrieron en la casa.

Aseguró conocer a la víctima desde hace un año. Ayer por la tarde fue invitada a la fiesta en la quinta a través de una amiga: la invitación a su amiga se la hizo, precisamente, Ricardo Centurión. Así, llegaron a Camino Real a las 18 del jueves. Centurión se encargó de abrirles la puerta. Luego, detalló la presencia de varias mujeres en el lugar, así como de otros hombres, alrededor de 20 personas en total. En un momento, la víctima dice: “Tengan cuidado, me acaban de robar”. Hablaba de su celular, lo que sumó la imputación más tarde: la causa de la fiscal Zyseskind contiene los delitos de abuso y también de robo.

Tras mencionar encuentros sexuales que ocurrieron en el lugar, la testigo afirmó que a las 21:45 buscó a su amiga, que estaba supuestamente en el piso de arriba. Recorrió la casa sin encontrarla, habló de una puerta cerrada, luego abierta. Describió a la víctima “desmayada en la cama junto a una jarra de plástico” con el sospechoso calvo y robusto junto a ella. La testigo estaba convencida de que su amiga había sido abusada. Así, comenzó a gritar. Otras chicas subieron a auxiliarla.

La víctima fue llevada al baño entre varios, donde comenzó a vomitar y volvió a perder el conocimiento. La testigo vio al sospechoso y le dio una cachetada en la cara. Luego, se peleó con sus otras amigas, que decían que la víctima “estaba borracha”. “De lo que hablamos, no tiene recuerdos de estar con este sujeto pelado”, continuó.

Luego la acompañó a realizar la denuncia y a que sea peritada en el Cuerpo Médico. Al salir, notó que le habían robado la cartera. La testigo aseguró en su relato que “todos fueron cómplices, que todos sabían lo que pasaba”. Uno de los presentes, afirmó, le pidió que “se calme y que no llame a la policía”.

Por lo pronto, no hay detenidos en el caso. Mariano Lizardo, abogado del club, se presentó este mediodía en la Fiscalía General de San Isidro tras enterarse de manera extraoficial del caso.

(Adrián Escandar)

La carta completa del barrio Camino Real

Estimados vecinos,

Como es de público conocimiento, en la noche del día 3 de diciembre, madrugada del día 4, en una reunión privada organizada por un locatario del Barrio, se ha verificado una denuncia por abuso y robo que motivaron la intervención policial y judicial. Durante la madrugada del día 4/12 concurrió la Policía al Barrio y luego de asistir a las víctimas y denunciantes, las mismas fueron trasladas para los testimonios y peritajes correspondientes. Lo mismo sucedió con el locatario anfitrión.

Desde el primer momento, la Comisión Directiva y la empresa que brinda seguridad al Barrio colaboramos con la Policía para que pudiera llevar adelante su cometido sin interferencia y posibilitando un adecuado marco para la tarea de contención a las mujeres agraviadas. También se entregó toda la información que se nos solicitó para que la Policía y Fiscalía pudieran investigar lo sucedido (listado de ingresos, con horario de ingreso y salida y las filmaciones pertinentes), habiendo prestado declaración en la Comisaría de la Horqueta durante la mañana del día de hoy, el Jefe de Servicio asignado al Barrio, el encargado del turno noche, el auxiliar del turno noche y uno de los monitoristas del turno noche.

Este penoso hecho ha generado, actualmente, la exposición del Barrio en todos los medios de información y, a su vez, la presencia de periodistas en el ingreso al Barrio durante la mañana de hoy y hasta el mediodía. Para no interferir con la investigación de la causa penal, hemos decidido que, por el momento, es mejor no brindar información alguna a la prensa y no efectuar declaraciones públicas a los periodistas. Hemos pedido idéntica conducta a la empresa de seguridad. También nos hemos puesto en contacto con una de las propietarias de la casa quien nos ha solicitado comunicarles que ella ya ha tomado la decisión de rescindir el contrato de este inquilino (prohibiéndole el ingreso al Barrio) y quien ofreció sus disculpas por las molestias que este hecho ha generado.

Sugerimos a todos los vecinos que mantengamos la prudencia y tranquilidad necesaria para evitar que en el ingreso al Barrio se genere algún incidente (ya han intentado entrevistar a quienes salían del Barrio abalanzándose en forma peligrosa sobre los vehículos) y que evitemos que esta penosa situación se agrave con algún hecho o declaración que involucre a los vecinos. Hemos esperado hasta ahora para llevar la información a todos lo más actualizada posible y nos comprometemos a informar a todos cualquier novedad de importancia en los hechos relatados.

Seguir leyendo:

La abogada de la mujer que denunció haber sido abusada en una fiesta se opone a que los jugadores de Vélez declaren como testigos

Centurión, Almada y Brizuela declararán como testigos por el abuso en la fiesta del country: se esperan sanciones en Vélez