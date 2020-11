Volvían de una marcha contra la inseguridad y lo asaltaron en la puerta de su casa

Familia fue asaltada en la puerta de su domicilio tras participar de una marcha contra la inseguridad

Cinco integrantes de una familia fueron asaltados en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, partido de Morón, poco después de haber participado de una marcha en reclamo de seguridad debido a la cantidad de robos que se cometen en la zona.

El hecho, que fue dado a conocer hoy, ocurrió el viernes cerca de las 22 en la calle Toscano al 500, cuando un matrimonio, sus dos hijos de de 5 y 9 años y la cuñada del hombre salían de una casa con intenciones de abordar un auto y fueron interceptados por cuatro delincuentes armados que le cruzaron un vehículo con fines de robo.

De acuerdo a relato de los damnificados, los delincuentes no se interesaron por el auto sino que solo se apoderaron del teléfono celular de la hermana de Pablo, el dueño del auto.

“ El celular de mi hermana no vale ni 7 mil pesos. No hicieron pasar todo esto por un celular que no lo van a poder vender por nada. Ellos querían levantar billeteras, celulares e irse porque el auto ya lo tenían. Pensá que hay celulares que valen 100 mil pesos”, relató Pablo al ser entrevistado por TN.

El hombre contó que en ningún momento ofreció resistencia y que lo único que quería era poner en resguardo a su familia. “Yo no tenía ni la billetera. Le dije ‘tomá las llaves’ mientras un pibe de 25 años me apuntaba al pecho y me decía ‘tirate al piso’. Pero yo quería sacar a los chicos del auto ”, recordó la víctima, quien ya está cansado de tanta inseguridad y no descarta comprar un arma para defenderse.

“Nosotros pedimos que alguien nos cuide porque sino vamos a tener que hacerlo nosotros. No queremos llegar a tener que cuidarnos nosotros. Con los vecinos hablamos y tenemos ganas de armarnos porque tenemos miedo. Le apuntaron a mi hijo a la cabeza. Yo, si le hacen algo a mi hijo, mato. El que avisa no traiciona. Ya estamos cansados de los robos y sobre todo de la manera en que andan armados”, advirtió visiblemente indignado el hombre.

En tanto su esposa, Alejandra, señaló que una vez sucedido el robo subieron el video a la cuenta de Facebook “Vecinos en Alerta” y comprobó que los mismos delincuentes habían cometido otros delitos ese mismo día a bordo del mismo auto, el cual había sido robado dos días atrás en el mismo barrio. “Cuando subimos nuestro video aparecieron videos anteriores con los mismos delincuentes y posterior a eso vimos 3 robos más en un radio de 10 cuadras”, ejemplificó la mujer.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon, en tanto se inició una causa en la Fiscalía 5 de Morón, a cargo de Claudio Oviedo, quien ordenó diversas diligencias para dar con la banda.

“Nuestra denuncia llegó a la Fiscalía 5 de Morón, con el conocimiento de que estos casos terminan archivados... No, señores, acá hay dos videos. Que se vea que esto es algo que está ocurriendo, son personas identificables. Se robaron un celular con GPS y podemos dar con la ubicación y los delincuentes con un poco de voluntad. Si se investiga se puede dar con estas personas”, señaló la mujer a Crónica TV con la esperanza de que la justicia actúe con mayor celeridad.

El reclamo de los vecinos, que desde hace 15 días vienen organizando marchas y congregándose en la comisaría 5ta. de Morón, radica en que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires “mandó solo un móvil policial para toda la zona, que son unas 200 cuadras”.

“Ellos hicieron un plan donde dividieron el barrio en 4 zonas y la idea es poner un móvil en cada zona pero no alcanza. También hay policía municipal pero cada 10 minutos escuchás la sirena de la policía persiguiendo a alguien porque pasa algo”, se lamentó el hombre, quien para esta tarde convocó a otra marcha para exigir más seguridad que saldrá la puerta de su casa.

