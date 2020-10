Córdoba: el hombre que mató a puñaladas a su hijo sacó fotos y se las mandó a su ex pareja

Gerardo Reyna, junto a sus dos hijos

En Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Gerardo Reyna atacó a cuchillazos a sus propios hijos, Thiago, que murió, y Priscila, que permanece herida en grave estado. Tras el hecho, la madre de los niños aseguró que su ex pareja lo hizo en venganza contra ella porque se negaba a retomar la relación. Asimismo, afirmó que el hombre le mandó fotos de su hijo cortado en un brazo.

“Le pido que no meta a los chicos y ahí me mandó una foto de un brazo con sangre. Pensaba que era el brazo de él, no pensé que era el de mis hijos”, relató Brenda Moyano, la madre de los niños atacados por Reyna en una casa del barrio La Toma, en esa localidad del Valle de la Punilla.

Thiago murió en el acto como consecuencia de distintos cortes en su cuerpo, mientras que Priscila fue atendida en un hospital local y luego, trasladada en grave estado a una clínica de la ciudad de Córdoba, donde fue operada y permanece internada.

En tanto, el agresor fue detenido este jueves e imputado por la fiscal de instrucción Paula Kelm, acusado del “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio vinculado” en perjuicio de su hijo Thiago y de “homicidio en grado de tentativa” con los mismos agravantes en perjuicio de su hija Priscila.

“Él mata a su hijo para infringirle sufrimiento de por vida a la mujer”, dijo Kelm, luego de agregar la carátula de ‘femicidio vinculado’ a la imputación original que levantó anoche. Y destacó: “Fue aprehendido en el interior de la vivienda, estaba siendo sujetado por sus familiares. Cuando el estado procesal lo permita le tomaremos declaración indagatoria, por el momento está alojado en el Centro Psico Asistencial como único imputado y autor de los hechos”.

Por su parte, Moyano reclamó “justicia por sus hijos” y rogó por la recuperación de Priscila. “Es la única que me queda. Que él pague por lo que hizo, que no salga nunca más, porque, si lo intentó una vez, si sale lo va a volver a intentar”, aseguró.

Según pudieron reconstruir los investigadores, la mamá de los niños vivía en la ciudad riojana de Chilecito, ya que se había distanciado de Reyna en diciembre. Además, según la mujer, nunca imaginó que el hombre pudiera agredir a sus hijos, ya que era un padre muy presente. En ese sentido, afirmó que se había llevado a Thiago y a Priscila con su autorización porque “los nenes estaban muy bien con el papá”.

Reyna fue aprehendido en el interior de la vivienda, cuando estaba siendo sujetado por sus familiares

Brenda también contó que el hombre estaba arreglando su casa porque la idea era que Thiago se quedara a vivir con él en Capilla del Monte y que la semana pasada había sido agredida por Reyna, pero que no lo denunció “porque tenía miedo de que perdiera el trabajo”, pensando que era “algo pasajero”. A su vez, afirmó que el hombre había pedido turno con el psiquiatra para mañana, donde iban a realizar terapia familiar los cuatro.

“Yo quería ver si estaba apto para quedarse con Thiago”, dijo angustiada la mujer. Y agregó: “Él fue y me pidió intentarlo de nuevo, que le diera otra oportunidad, yo le dije que no, que lo único que quería era la paz de mis hijos y que ellos estuvieran bien”.

Luego reiteró que nunca imaginó que la situación podría terminar así y comentó que el hombre estaba terminando su casa y que Thiago “estaba feliz porque iba a tener una pieza para él”.

La niña de 6 años permanece internada en estado estable, informaron fuentes médicas, en tanto que la directora del Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba, Cecilia Angulo, manifestó a Cadena 3 que si bien la niña “sigue crítica, gracias a Dios está estable”.

La pequeña fue intervenida quirúrgicamente por las graves heridas de cuchillo que le asestó su padre en la zona del cuello y hemitórax, detalló la profesional.

