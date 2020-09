Un ladrón fue atrapado por los vecinos e intentó justificarse: “Hay otros que te matan para robarte”

Detuvieron a una ladrón en Rosario y el diálogo quedó grabado en un video

Este martes al mediodía, en Rosario, provincia de Santa Fe, un grupo de vecinos logró impedir que un delincuente le robara la bicicleta a un joven que estaba detenido sobre la vereda. Después, mientras esperaban la llegada de la policía, un intercambio de palabras quedó registrado en un video que pronto fue compartido en las redes y se viralizó.

En las imágenes se observa al joven de campera blanca sentado en el suelo, apoyado contra la pared. Una mujer pregunta: “¿Quién llama a la policía?”. “Ya la llamamos, ya la llamamos. Andá, seguí nomás”, le responde uno de los hombres que se paró frente al delincuente para evitar que se escapara, mientras éste se tapaba la cara para impedir que lo filmaran.

“Claro, no querés salir, no querés salir, ¿verdad? No querés salir, hijo de puta. Bajá la mano. Bajá la mano”, le recriminaron. En ese momento el joven, mientras se tapaba el rostro, alzó la voz: “Yo no lastimo a nadie, madre. Yo no lastimo a nadie como otros hijos de puta que matan. Yo no mato, eh”.

La discusión ocurrió en la calle Salta al 2200, esquina Oroño, en pleno centro de la ciudad, en donde a la espera de los efectivos policiales le contestaron: “¿Qué te pensás? Lo decís con orgullo, boludo, andá a laburar”. El delincuente insistió con su insólita justificación: “Pero yo no lastimo a nadie”. “Me arruinás si me robás”, le recriminó -entre insultos- uno de los presentes. “Bueno pero hay otros que matan. Hay otros que te matan para robarte”, continuó el delincuente.

El delincuente permaneció sentado en la vereda, a la espera de la policía santafesina

En otro video, cuando llegaron los efectivos y comenzaron a requisar al joven, los vecinos que observaban el accionar de la policía comenzaron a discutir entre ellos: “Los tenés que re cagar a patadas porque salen y te arruinan a vos. A mi me arruina. Yo tengo familia, flaca. Me roban la mato y me arruinan. Me roban la bici y me arruinan”.

Hace algunos días, también en Rosario, otro video se volvió viral luego de que una mujer intentara llevarse 27 latas de atún de un supermercado. En las imágenes se observa como la mujer es obligada a devolver una sorprendente cantidad de productos que buscaba esconder entre sus prendas.

El hecho ocurrió el viernes pasado en un supermercado de la cadena La Gallega, ubicado en la intersección de Mitre y Avenida Pellegrini, una zona muy concurrida que tiene como puntos opuestos los parques Independencia y Urquiza.

“¡Sacate el barbijo! ¡Sacate el barbijo! ¡Bajate el barbijo! Ladrona, mirá, mirá todo lo que larga” , se escucha como la increpa uno de los trabajadores del lugar mientras la mujer, de quien no se difundió la identidad, soltaba los productos.

Una mujer fue filmada mientras robaba latas de atún en un supermercado de Rosario

“Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más”, continuó la protagonista de un video que tiene miles de visualizaciones en Twitter.

Uno de los guardias de seguridad le exigió que vaciara otro bolsillo y dejara todo lo robado: “¡No, pero es lo compré! No ves que lo compré con la plata, preguntale. Lo compré con la plata, mirá acá tengo el ticket. Acá tengo el ticket. No tengo más nada, boludo. Tengo la plata, mirá. Tengo la plata. ¡No tengo más!”.

Tras estar aprehendida luego del arresto a cargo de la Unidad Regional II de la Policía provincial en Rosario, se le formó una causa por tentativa de hurto en la Unidad de Flagrancia en turno del MPA y fue puesta en libertad, aunque todavía permanece atada al proceso.

