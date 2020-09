Ladrón y asesino: la nutrida carrera criminal de Franco Gasso, buscado por matar a dos hombres en un robo

Franco Gasso era buscado desde hacía más de un mes

Anoche, Franco Santiago Gasso cenaba junto dos mujeres jóvenes en la parrilla “Los Paraisos”, ubicada en la calle Blas Parera al 900, en el límite de las ciudades bonaerenses de Ituzaingó y Castelar. Eran las 23:44 cuando una moza les estaba por servir uno de los platos. La empleada del lugar ni alcanzó a hacerlo: en ese momento, cuatro policías vestidos de civil irrumpieron y arrestaron a Gasso.

El detenido, de 21 años, era buscado desde hacía más de un mes. Está acusado de haber participado de los crímenes de Jeremías Montenuevo y Alejandro Marcelo Reynaga, ambos asesinados durante un robo, según adelantó la agencia Télam.

El primero de los casos ocurrió durante la madrugada del 7 de agosto. Esa noche, alrededor de la 1:30, Montenuevo, que tenía 30 años y era empleado gastronómico, fue baleado por dos delincuentes que lo asaltaron para robarle la moto en la que circulaba.

El hecho tuvo lugar en el cruce de Los Alelíes y Las Begonias, en la localidad de Agustín Ferrari del partido de Merlo. Montenuevo iba a bordo de una Honda LXR a comprar una gaseosa cuando fue interceptado por los homicidas, que se bajaron del Volkswagen Gol negro en el que se desplazaban y lo amenazaron para que les entregara la moto. La víctima se resistió y recibió un disparo que ingresó por la espalda.

Tras ello, uno de los delincuentes se fue con la moto y el otro escapó en el auto. Montenuevo fue trasladado de urgencia al hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde fue operado pero murió a las pocas horas.

Jeremías Montenuevo fue asesinado la madrugada del 7 de agosto

Ese caso está en manos de la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Morón. La causa está calificada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal, y tiene otros dos sospechosos detenidos además de Gasso: Matías Nahuel Ramírez y Cristian Antuel Larrondo, alias “Kily”, ambos de 19 años.

El otro hecho es más reciente, fue el sábado pasado, cuando tres delincuentes asesinaron a Alejandro Marcelo Reynaga (29) durante un robo en Alpatacal al 1400, en Merlo. En este caso, la víctima estaba en la vereda junto a su cuñado, Oscar, cuando tres ladrones descendieron de un auto Volkswagen Cross Fox oscuro -un cuarto se quedó a bordo- y les sacaron los teléfonos celulares.

Según el relato de Oscar, no se resistieron al robo. Sin embargo, antes de huir, los delincuentes dispararon y uno de los balazos impactó en el rostro de Reynaga y le provocó la muerte en el acto. “Lo mataron por matar, no me dio tiempo de abrir la puerta de mi casa que lo agarraron del brazo y lo ejecutaron así, de una, sin que resista el asalto”, dijo el cuñado, quien contó que los asaltantes dispararon “al menos otras cinco veces” mientras se alejaban del lugar.

La investigación del homicidio de Reynada quedó a cargo del fiscal Mario Ferrario, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Morón.

Alejandro Marcelo Reynaga tenía 30 años

Según sospechan los investigadores, Gasso integraría una banda delictiva que operaba en Merlo y alrededores. Entre otros hechos, se los acusa de robar una remisería de la localidad de Mariano Acosta, caso por el que ya está arrestado otro presunto cómplice, Lucas Elián Silvero (19). Gasso será indagado hoy por la fiscal Corripio y mañana por Ferrario. Además, la fiscal Paula Salevsky, titular de la UFI 4, lo indagará por el encubrimiento agravado del vehículo robado en el que fue detenido.

Por otra parte, también tenía un pedido de captura pendiente de la UFI 5 por portación de arma de guerra. Un vocero judicial precisó a la agencia Télam: “Le imputamos ocho delitos entre robos, encubrimientos y el homicidio”.

