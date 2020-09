Cómo sigue el conflicto por la toma de Guernica luego de la orden de desalojo de la Justicia

Construcciones precarias delimitan los terrenos ocupados en Guernica

Durante la jornada del martes, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata ordenó el desalojo colectivo en la toma de terrenos que se lleva a cabo desde julio en la localidad de Guernica. El voto unánime de los tres jueces ratificó “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo ”.

Fuentes cercanas a la investigación le confirmaron a Infobae que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI N° 16 de La Plata) ofrecerá no imputar a quienes dejen el terreno de manera pacífica. “El fiscal busca llevar al menor número posible la cantidad de gente que tenga que ser desalojada por la fuerza”, explicaron.

Desde su entorno también indicaron que lo más probable es que el desalojo se haga con la misma fuerza que viene trabajando en el lugar desde el comienzo del conflicto: la Policía Bonaerense. Sin embargo, las masivas protestas que encabezan los efectivos en diversos puntos del territorio provincial pueden complicar una tarea para la cual aún no hay fecha, por lo que el fiscal no contempla -por el momento- la colaboración de las fuerzas federales, aunque no la descarta en un futuro.

El fallo de esta tarde, firmado por los jueces Raúl Dalto, Miriam Ermili y María Oyhamburu, establece que “el desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar y deberá ser en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”. Y agregaron que, “para la diligencia a llevarse a cabo, se podrá otorgar la facultad al señor Agente Fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública -de ser necesario- la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren ”.

En Guernica la ocupación ilegal de tierras creció con el correr de las últimas semanas (Juan Ignacio Roncoroni)

Por estas horas el fiscal aguarda que el Juzgado de Garantías otorgue una día específico para dicho procedimiento. Aún se desconoce de qué manera se desarrollará el desalojo.

Infobae se contactó con el abogado Eduardo Soares, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, quien representa a algunos de los imputados por la toma, y estableció que “hasta la próxima apelación es imposible establecer una posición (respecto al fallo)".

Ante la versión de que el fiscal no imputará a quienes se retiren del lugar sin conflicto, Soares respondió: “Eso es cosa de él. Para nosotros la apelación suspende todo”, dejando entrever que no se retirarán de la zona y resistirán ante el desalojo.

En la resolución, los magistraron resaltaron que sólo podrán requerir la fuerza pública “en lo que resulte indispensable y en la menor medida posible”. Y destacaron: “Deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”.

A fines de julio pasado, más de 500 personas se instalaron con carpas y chozas de nylon en 15 hectáreas de terreno en la zona de los barrios Villa Numancia Sur y San Martín, en el partido de Presidente Perón. La Policía Bonaerense cerró el predio, con una causa a cargo del juzgado de Garantías de Miguel Rizzo.

Actualmente en el predio (propiedad de la firma Bellaco S.A.) hay casillas construidas con chapas, piedras, bolsas, maderas, ladrillos y palos. Algunos vecinos intentan hacer llegar la luz y ayudan a otros a que esos pequeños refugios se mantengan en pie.

Son más de mil las personas que permanecen en el terreno rural del Gran Buenos Aires

“Esta cautelar deberá llevarse a cabo atendiendo estrictamente las disposiciones pertinentes referidas a derechos humanos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, sostuvieron en la resolución.

También enfatizaron en que " el juez garante deberá ordenar que se proceda a la desconexión de instalaciones precarias, clandestinas e ilegales que pudieren haberse realizado en el marco de la toma de los lotes, a fin de priorizar el derecho a la salud de todos los intervinientes, como así también de quienes pudieren participar de las diligencias”.

“Sabemos que están organizados, no es casualidad”, explicó hace pocos días, en diálogo con Infobae, Banca Cantero, intendenta de Presidente Perón. También indicó que “no actúan solos ni eligen los terrenos de manera azarosa”.

“La toma de tierras es un problema estructural pero por más que sea un problema estructural, de algo que no se hizo absolutamente nada durante cuatro años y que a lo mejor es más viejo todavía, personalmente tengo que decir como intendenta de Presidente Perón que yo no puedo evacuar la solución de toda la problemática de la vivienda en mi distrito de un momento para el otro porque no tengo una solución mágica”, completó Cantero.

Con información de Federico Fahsbender y Leonardo Scannone.

