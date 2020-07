Un jubilado murió tras ser atropellado en José C. Paz: su familia denunció que el conductor pasó en rojo y no tenía seguro

El sábado pasado, en la localidad bonaerense de José C. Paz, un hombre de 87 años falleció luego de ser embestido por un vehículo en la intersección de la ruta 197 y calle Muñoz. Su familia, quien llegó rápidamente al lugar tras los hechos, denunció por estas horas que el automóvil del conductor no tenía seguro y que pasó el semáforo en rojo.

Sergio Espínola estaba en el supermercado cuando le avisaron que a pocas cuadras su padre había tenido un accidente. Corrió 500 metros y se encontró con una escena desgarradora: en el asfalto, rodeado de policías y de algunos médicos que arribaron al lugar, el cuerpo del hombre de 87 años ya no se movía.

En diálogo con Infobae, relató que José del Rosario, su papá, salió de su casa el sábado cerca de las 12.30 para ir a jugar a la quiniela. “ El tipo no presentó el seguro, yo escuché que gritaba que no tenía seguro. Lo llevaron a la comisaría pero salió, sabemos que por homicidio culposo salen enseguida. El lunes volvimos y nos enteramos de que los policías no pidieron las cámaras en el centro de monitoreo. Tuvimos que ir nosotros. Allí nos dijeron que existe un correo interno, que la policía las debería haber solicitado las imágenes”, explicó Espínola.

La familia regresó el miércoles a la comisaría con la promesa de que podrían ver en las cámaras de seguridad si el Volkswagen Suran transitó la intersección en rojo o si efectivamente la víctima se dispuso a cruzar con las luces en su contra. Sin embargo, el disco que tenía las imágenes mostraba la escena del hecho minutos después de lo acontecido.

Un hombre murió tras ser atropellado en José C. Paz





“Tengo un testigo que vio que venía por 197 y observó como el auto lo pasó por arriba y luego siguió en rojo. Otro testigo dijo que pasó en verde. Pero mi viejo iba todos los días por esa zona, era una persona lúcida, no es que era un viejito con un bastón que no sabía adonde iba. Por eso la indignación, porque mi viejo era una buena persona”, contó el hijo de la víctima.

Fuentes municipales le indicaron a este medio una versión diferente: “ El vehículo pasó en forma correcta y tenía seguro. Lo que no tenía es el permiso para circular, por lo que se le labró una infracción por incumplir el artículo 205. El conductor dijo que venía de llevar a un familiar al hospital”.

Infobae también constató que la cámara en cuestión no apunta al semáforo , por lo cual las imágenes serán poco esclarecedoras a la hora de saber quien cruzó mal en esa esquina. “El conductor se detuvo, pero repito: todavía no presentó los papeles del seguro. Fuimos ayer y en la comisaría me dijeron que no pudo llevar los papeles”, reveló Espínola.

La intersección de José C. Paz en la cual murió el hombre de 87 años

“Este es uno de los tantos accidentes que pasan a diario en esa esquina. No hay cámaras. No hay sendas peatonales, están mal sincronizados los semáforos. Nadie respeta el semáforo. Nadie hace nada. Nos autoconvocamos para el sábado a las 14 en el mismo lugar. Los vecinos vamos a realizar una marcha cortando la ruta para pedir justicia por José del Rosario Espinola, una de las tantas víctimas por falta de seguridad vial. Porque no sólo sufrimos la inseguridad por robos sino que también tenemos miedo de que esto siga ocurriendo y nos maten más familiares ”, indicó Sergio.

Y agregó: “Hoy estuve filmando media hora. No está marcada la senda peatonal y hace un mes y medio también atropellaron a un nene. A raíz de todo esto empiezan a saltar los casos, hoy somos más de 200 personas con ganas de movilizarnos a través de un grupo de WhatsApp. Vamos a ir en contra de todo esto, queremos que venga el intendente Mario Ishii y nos de una respuesta ”.

Desde la municipalidad sostuvieron que “la víctima cruzo en forma diagonal. También pudo haber pasado que al chofer lo encandiló el sol, porque lo tenía de frente; eso no está establecido, es una suposición. Con relación a la cámara, se golpeó la columna en ese instante y quedó tildada. Ya se pidió la reposición de la misma”.

“A mi papá no lo voy a recuperar, pero tengo cuatro hijos y no se puede vivir así. Sé que estamos en cuarentena, que no se puede juntar gente, pero vamos a ir a quemar gomas. Ya tenemos los bombos. Acá se desencadenó una furia. No queremos más al intendente, queremos soluciones. Vamos a cortar toda la ruta. No se puede circular por ahí: te roban, te chocan. Los agentes de seguridad están en la estación y en la otra punta de la ruta. Y no hacen nada. Toda la gente tiene miedo de cruzar ahí”, completó Espínola.

SEGUÍ LEYENDO:

Mario Ishii será investigado por el delito de encubrimiento luego de decir que protege a quienes “venden falopa en ambulancia”

Mario Ishii: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”