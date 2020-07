Marcos Paz: un hombre fue asesinado de cuatro tiros cuando intentó evitar que entraran a robar a su casa

La esquina de la casa en la que fue asesinado Jorge Guadalajara

En la localidad bonaerense de Marcos Paz, un hombre fue asesinado de cuatro balazos en la espalda cuando intentó impedir que cuatro delincuentes ingresaran a robar en su domicilio.

El hecho ocurrió el lunes pasadas las 22.30 en una casa ubicada en la calle Guillermo Reilly al 100, esquina El Malacara, en donde Jorge Guadalajara, de nacionalidad boliviana, vivía junto a Eva (su madre) y Filomeno Carreño, su padrastro de 66 años, quien también recibió un disparo en las costillas y por estas horas permanece internado en grave estado.

Según explicaron las fuentes judiciales, Guadalajara y Carreño fueron alertados por un amigo de la familia, quien salió a comprar comida y observó que cuatro hombres estaban realizando movimientos sospechosos cerca del domicilio. Al regresar, le informó lo sucedido al dueño de la casa y le recomendó que fuera a cerrar el portón de ingreso. Guadalajara salió junto a Carreño y comenzaron a pelear con los delincuentes, quienes les dispararon.

Los investigadores detallaron que Guadalajara recibió al menos cuatro tiros por la espalda mientras que su padrastro fue herido de un balazo en las costillas. Según las fuentes, ambos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial de la zona. Guadalajara murió antes de llegar al lugar y su padrastro fue operado durante la madrugada y permanece en estado crítico.

“Está muy mal. No nos dejan entrar por la pandemia, pero nos confirmaron que está muy grave. No queremos tener otra pérdida más, basta con el sufrimiento de la familia. Estamos muy destrozados. Todo el barrio está inseguro. Que venga alguna autoridad y den la cara. No podemos expresarnos. No tenemos fortunas. Esto que pasó fue al azar. Mi cuñado era un tipo laburador. Acá se prometió mucho y no se cumplió”, contó Ariel, familiar de Guadalajara.

Amigos, familiares y vecinos de Guadalajara se manifestaron en Marcos Paz

Esta tarde, familiares, amigos y vecinos del hombre de 40 años se movilizaron para pedir justicia por el homicidio y por mayores medidas de seguridad en la zona. ”Estamos hartos de la injusticia, entraron a casa con armas, nos amedrentaron y cuando salió, lo tirotearon y falleció”, dijo el cuñado de la víctima, en diálogo con TN.

Ariel también relató que Guadalajara no salía, que “estaba en su casa por la cuarentena”. También que “no robaron nada material, pero se llevaron su vida”. Una gran cantidad de vecinos se sumó a la manifestación, en la cual expresaron su hartazgo por la cantidad robos violentos y entraderas que vienen padeciendo.

”Estamos hartos y lo venimos denunciando, esta es la cuarta o quinta vez que reclamamos esto en los medios, todos nuestros vecinos fueron violentados”, comentó una vecina de Marcos Paz. Y agregó: ”Nadie nos ayuda, aún así nos siguen robando y matando todos los días”.

La mujer también reclamó por mayor presencia policial y sostuvo: “Rezamos un padre nuestro porque no sabemos si después de trabajar vamos a encontrarnos con nuestras familias. Salimos con el corazón en la boca, ya no se puede vivir más así”.

Este mediodía comenzó la autopsia al cuerpo de la víctima. Por otra parte, los delincuentes son buscados intensamente por la Policía de Marcos Paz, mientras que la causa está siendo investigada por el fiscal Pedro Illanes, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 de Mercedes, quien caratuló el expediente como “homicidio en ocasión de robo”.

