Sin embargo, el Tribunal N°1 absolvió en marzo de 2019 a E.A por el hecho del policía. El testimonio del hombre fue casi la única prueba de la acusación. El policía no pudo señalarlo en una rueda de reconocimiento, según el fallo de la condena original. No solo eso: no había testigos presenciales, tampoco filmaciones de cámara de domo. Por otra parte, la acusación sobre el ataque a la mujer selló la condena.