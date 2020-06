De acuerdo con el letrado, la filmación no muestra la secuencia completa y según dijo, Luna también fue agredido por las jóvenes. “El video no muestra que estaban alcoholizadas. Mi cliente no tiene nada que ver con el robo de la moto que lo acusaban. Él actuó al ver que agredieron a su madre. En todo caso habría un excesos en la legítima defensa pero el medio empleado fue el mismo que utilizaron para agredir a su madre y lo que sucedió después es fruto del mismo contexto de la agresión”, dijo el abogado.