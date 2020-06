Según relató Azucena, una tía de Jorge Luis al canal El Primero, el martes por la noche el joven, padre de tres hijos de siete, cinco y tres años, le dijo a su esposa que saldría unos minutos de casa para comprar la bebida. Tenía que hacer una distancia de unas 10 cuadras hasta el comercio y por eso decidió salir en la moto. Pasó el tiempo y nunca volvió. Su mujer en un primer momento no imaginó que algo le pudo haber pasado y creyó que el joven se había detenido en casa de su madre. Por eso no le dio trascendencia y no se alarmó.