Es que Cruz Torres no escapó ni escondió la camioneta. Estacionó su vehículo en el lugar de siempre y golpeó la puerta de los vecinos para alertarlos de que había una persona tirada en la calle. Sin embargo, a los investigadores no les cierra que no se haya acercado a ver si era su esposa o aun creyendo que era su hermano por qué no se quedó al lado del cadáver y llamó al 911 en lugar de estacionar la camioneta y entrar a su casa como una noche más.