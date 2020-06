Andanese, quien está cumpliendo la condena en el penal de Marcos Paz, no está dentro del denominado “grupo de riesgo”, no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa ni tiene síntomas compatibles con COVID-19 , a lo que hay que agregar que no se ha informado la existencia de casos confirmados ni sospechosos ni en la unidad penal ni en el pabellón donde está alojado el acusado.