“Hay un presupuesto insuficiente que no garantiza las casa refugio. Esta semana tuvimos que lamentar que no se le aplique la ILE a una niña en Santiago del Estero. Hace falta que se destine presupuesto, que se cumpla la educación sexual integral, que se aplique la ILE. Y por eso vamos a seguir en las calles reclamando porque nuestros derechos no están cuarentena, y vamos a seguir peleando por el aborto legal”, agregó la dirigente.