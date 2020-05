Según cuentan desde el entorno de Lavezzi, “Cynthia R.” se comunicó directamente con Natalia Borges para contarle de las conversaciones y “desenmascarar quién era la persona que tenía al lado” y le envió capturas de pantalla de los videos que el perfil apócrifo de Lavezzi le había enviado, que formaban parte de la intimidad del ex jugador de la selección con su ex pareja. La modelo brasileña y el propio “Pocho” le aseguraron de que era otra persona con la que había hablado porque él no usa el Facebook hace algunos meses porque perdió la contraseña. Igualmente ella siguió con los mensajes.