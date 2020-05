Pero en mi experiencia como jurado, y también como periodista que cubro temas judiciales hace más de 15 años, no hay que saber de derecho. En toda la discusión del jurado no hablamos de una sola ley o artículo. Solo discutimos sobre lo que escuchamos de los testigos y analizamos lo que pidieron la fiscal y la defensa. ¿Galán mató a su esposa? ¿Qué pruebas había o no? ¿Lo que dijo ese testigo nos alcanza? No, ¿pero lo que dijo el otro suma para llevar a una conclusión? ¿Por qué el acusado dijo que se acordaba de lo que había pasado ese día pero que no recordaba nada del momento de la muerte?