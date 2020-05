Si bien la acusada no lo planteó en su pedido, el fiscal hizo referencia a la situación de coronavirus que se vive en las cárceles. Sostuvo que la mujer no es grupo de riesgo para recibir la prisión domiciliaria y que la Cámara Federal de Casación Penal recomendó que se de esa medida a personas acusadas de un delito leve, con un pena menor a tres años o cerca de recibir alguna de las medidas de libertad. Lo que no ocurre en el caso.