“Soy abogado pero la presentación la hice desde mi condición de ciudadano. Hay una preocupación social porque no se quiere a un delincuente acusado de delitos graves viviendo al lado de la casa, y como todos tenemos derecho a la información pública y las sentencias judiciales también son de acceso público, no veo por qué no podemos tener acceso a ese listado”, dijo a Infobae el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, responsable de la presentación.