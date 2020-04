La hija confirmó que se realizó la fiesta de cumpleaños el 9 de abril. “Nos guardamos para no infectar a los vecinos y ellos saben bien que no salimos para nada porque nos vigilan todo el día, así que yo no sé de dónde sacó el intendente que mi marido salió con fiebre a contagiar a todos. La gente que nos rodea nos conoce y sabe la clase de persona que somos, no quiero que nos tengan lástima ni nada, solo quería aclarar de nuevo porque me tienen cansada con sus comentarios”.