Sin embargo, el término “acceso carnal” no fue parte de la imputación. “Si bien la víctima mencionó que durante su convivencia con su hermano B.N.S., fue accedida carnalmente por éste, lo cierto es que ello no fue acreditado en esta instancia, pues la descripción que realiza de tales sucesos (dolor, asco, líquido blanco en las piernas pero no dentro de su cuerpo, enrojecimiento y ardor en su zona vaginal) no resultan inequívocos para tener la certeza de que se produjera acceso carnal, o que ese fuera el propósito del encausado, máxime si se tiene en cuenta que las constancias de la historia clínica, que corren por cuerda, los dichos de la médica ginecóloga y el dictamen del Cuerpo Médico Forense dan cuenta de lo contrario”, dice la condena a B.