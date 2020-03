Santa Fe, como provincia, no estuvo sola en el temor tumbero por el coronavirus: presos en la Unidad N°7 de Chaco del Servicio Federal quemaron colchones y la situación fue rápidamente contenida. En la provincia de Buenos Aires, internos en pabellones y alcaldías en Batán y Florencio Varela se acuartelaron tras las rejas. Reclamaban a las autoridades que permitan que las visitas pasen comida, que las viandas del Servicio Penitenciario o no alcanzaban o era incomibles, que no había productos de limpieza e higiene y versiones de penitenciarios sin barbijos ni guantes.