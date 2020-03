Peña Balbuena, de 41 años, no se resistió al ser detenido. Su caso no es una rareza: en los últimos 20 años, hombres con pedido de captura internacional lograron el ingreso al país con su documento correspondiente, entre ellos personas de nacionalidad peruana buscadas por delitos relacionados a la guerrilla de Sendero Luminoso, algunos con acusaciones graves, otros con cargos menores, que buscaban huir de los reglamentos impuestos por el ex presidente Alberto Fujimori. La explicación es simple: el sistema i24/7 de Interpol, una red en línea que ofrece antecedentes y pedidos de captura en consultas automáticas, fue instalada en el país en los últimos años.