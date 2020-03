Una auditoría de control sobre el otorgamiento de prisiones domiciliarias sacó a la luz una situación de gravedad institucional en el Poder Judicial de Santa Fe: la desaparición de los registros de una audiencia oral del 16 de mayo de 2018, en la que se le otorgó la prisión morigerada al jefe de una banda narco, a pesar de no cumplir ninguno de los requisitos previstos en las leyes para obtener ese beneficio. Ema Pimpi Sandoval no era cualquier preso: estaba detenido por triple homicidio en grado de tentativa y fue el autor del atentado a tiros contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en 2013.