Pero además Picardi también hizo hincapié en que como la acusada “es una persona de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, que no cuenta con demasiada estabilidad laboral y menos, con experiencia en cuestiones relativas al comercio”, es posible pensar que “pudo haber ignorado, eventualmente, que los billetes que portaba eran falsos” . En ese sentido, el representante del Ministerio Público afirmó que “el único elemento que se podría valorar para tratar de acreditar el dolo en la próxima etapa contradictoria, sería el hecho de que se apersonó en dos locales para realizar transacciones con los billetes, lo que per se, y teniendo en cuenta el estándar probatorio exigido, no alcanza, a criterio de esta parte” para tener por acreditados los delitos. Así las cosas, pidió su sobresemiento por el beneficio de la duda.