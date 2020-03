“Estaba sola en casa preparando tarta de atún para Renzo. Salí a comprar cigarrillos y me olvidé el celular. Llego, desbloqueo la pantalla y veo cuatro llamadas perdidas de Diego y me di cuenta que algo había pasado porque jamás me llamaba”, relató. "Lo llame y pregunté qué pasó. Me contesto ‘Renzo se cayó’. Le pregunté de dónde. Me dijo ‘del balcón’ y me cortó”, contó Ángela.