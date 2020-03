Otro de los detenidos, Víctor Gil, que también había quedado filmado subiendo las cajas con la droga, acusó de manera directa a su compañero Adrián Álvarez, de 33 años. “Hace diez años que lo conozco y no esperaba que me hiciera esto, no solo a mí sino a mi fuente de trabajo, y no solo a mí sino también a todos mis compañeros (…) Me siento usado de una manera terrible, es como si fuera un papel higiénico que te limpiás el culo y te tira solo como provecho de él. Ese tipo no se merece pisar la Tierra, tiene que estar en la Luna, nunca conocí una persona tan mala en la vida”, aseguró Gil en su indagatoria.