La fiscal del juicio Graciela Biasotti pidió durante su alegato que Nahuel Oviedo, ex delantero de Huracán y San Telmo, sea condenado a 18 años de prisión por el “homicidio simple” del ex arquero. Además, la representante del Ministerio Público solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal 5 de Morón que Ever Brizuela Cáceres, de nacionalidad paraguaya, reciba 16 años de cárcel como “partícipe necesario” del crimen de Facundo.