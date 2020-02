“La amiga de Voltio me hacía caritas, me miraba, y en un momento que se va al baño ‘Voltio’ me dice ‘¿Te la querés llevar? Dale, dale, un regalito. Es una piba conocida del barrio’, dando a entender que era una chica paga”. En ese momento, Fonolla se fue con la joven a una habitación, que no era la de Natacha. “Nos dimos unos besos, nos sacamos la ropa , le hice sexo oral pero a mí no se me paraba por la cocaína que había consumido , y uno o dos minutos después de que llegáramos a la habitación, ‘Voltio’ golpeó la puerta de la habitación y gritó ‘vamos nena, vamos’ y ella se vistió y bajó, y se fue con ‘Voltio’ en la moto. Entonces salió Gonzalo hasta la puerta. Lo vi exaltado, pero no sabía el motivo ya que como yo ya tenía ganas de irme, me subí al auto y me fui. Esto fue unos 20 minutos después de que Natacha y Gonzalo entraran solos al salón y ella se quedara dormida. Yo estaba puesto por la cocaína, había tomado mucho champagne, así que quizás no me di cuenta de lo que pasaba , pero como estoy acostumbrado a irme sin saludar de ahí cuando Gonzalo tiene gente, y tenemos la confianza suficiente para eso, me fui directamente”.