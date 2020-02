“Ayer fue uno de los días más tristes que me tocó vivir. Vi a mis familiares destrozados por la pérdida de mi sobrino, que lo mataron por una gorra que no vale la vida de nadie. Lo mataron porque la sociedad en la que se vive día a día cada vez es peor, porque es tan fácil conseguir un arma como comprar un caramelo”, escribió el tío del joven. “Quince años tenía y una vida repleta de cariño. Hoy familiares y amigos lo estamos despidiendo y a la vez tratando de entender el porqué. ¿Por qué la vida es injusta y se lleva a una criatura que no tenía maldad por nadie?".